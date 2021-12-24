ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بكفر الشيخ

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات والمستندات المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور بالإشتراك مع قطاع الأمن العام قيام (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة مركز شرطة الحامول بكفرالشيخ ) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الحكومية والمستندات المرورية وترويجها على عملائهم ممن لديهم موانع قانونية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ أمكن ضبطهم حال تواجدهم بمساكنهم وعُثر بحوزتهم على 530 نموذج لأختام شعار الجمهورية للعديد من الجهات الحكومية المختلفة- الأدوات والآلات المستخدمة فـى عملية التزوير- 968 محرر حكومى منسوب صدورهم للعديد من الجهات "جميعها مزورة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.