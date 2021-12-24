استولى على أموال الشركة.. ضبط مدير "الشرب والصرف الصحي" في إحدى المحافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام والإضرار به.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مدير شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بإحدى المحافظات) باستغلال موقعه الوظيفى و قيامه بتحصيل المبالغ المالية من المواطنين مقابل توصيل مرفق المياه لعدد (138) منزلا وذلك دون الرجوع للشركة أو الحصول على الموافقة بتوصيل المياه وعدم توريدها لخزينة الشركة والاستيلاء على تلك المبالغ لنفسه بدون وجه حق.. الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام بما هو قيمة المبالغ المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.