فرص عمل وهمية.. ضبط عصابة تروج لرخص مهنية مزورة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (3 أشخاص "أحدهم مالك ومدير شركة لإلحاق العمالة بالخارج").. بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى ترويج وبيع رخص القيادة المهنية المزورة على راغبى السفر للعمل بالخارج بموجب عقود عمل كسائقين مهنيين لدى الشركات العربية والأجنبية بالخارج لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

ويقوم التشكيل العصابي بالإعلان من خلال مواقع التواصل الإجتماعى على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" عن توافر فرص وعقود عمل لسائقين مهنيين لدى شركات المقاولات الكبرى ببعض الدول مع امكانية توفير رخص قيادة مهنية لهم ممن لم يستطيعوا الحصول عليها بالطرق المشروعة، وعقب ذلك يقوموا بتوفير رخص القيادة المزورة لعملاء الشركة وتقديمها لمسئولى السفارات والقنصليات الأجنبية بالبلاد طالبين الحصول لعملائهم على تأشيرات سفر كسائقين مهنيين بالخارج وأضافت التحريات قيامهم بترويج الرخص المزورة مقابل مبالغ مالية .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وأمكن ضبطهم بمقر الشركة الخاصة بأحدهم الكائنة بدائرة قسم شرطة العمرانية .. وبحوزتهم (عدد 51 رخصة قيادة مهنية "مزورة بالكامل" بأسماء أشخاص مختلفة - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى- عدد 3 هواتف محمول "بفحصها تبين إحتوائها على أدلة تُشير إلى نشاطهم الإجرامى").

بمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وأضاف أحدهم بتحصله على الرخص المزورة من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الشرقية).. حيث تم تحديده، وتبين أنه محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا.