عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فرص عمل وهمية.. ضبط عصابة تروج لرخص مهنية مزورة

أرشيفية
أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (3 أشخاص "أحدهم مالك ومدير شركة لإلحاق العمالة بالخارج").. بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى ترويج وبيع رخص القيادة المهنية المزورة على راغبى السفر للعمل بالخارج بموجب عقود عمل كسائقين مهنيين لدى الشركات العربية والأجنبية بالخارج لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

ويقوم التشكيل العصابي بالإعلان من خلال مواقع التواصل الإجتماعى على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" عن توافر فرص وعقود عمل لسائقين مهنيين لدى شركات المقاولات الكبرى ببعض الدول مع امكانية توفير رخص قيادة مهنية لهم ممن لم يستطيعوا الحصول عليها بالطرق المشروعة، وعقب ذلك يقوموا بتوفير رخص القيادة المزورة لعملاء الشركة وتقديمها لمسئولى السفارات والقنصليات الأجنبية بالبلاد طالبين الحصول لعملائهم على تأشيرات سفر كسائقين مهنيين بالخارج وأضافت التحريات قيامهم بترويج الرخص المزورة مقابل مبالغ مالية .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وأمكن ضبطهم بمقر الشركة الخاصة بأحدهم الكائنة بدائرة قسم شرطة العمرانية .. وبحوزتهم (عدد 51 رخصة قيادة مهنية "مزورة بالكامل" بأسماء أشخاص مختلفة - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى- عدد 3 هواتف محمول "بفحصها تبين إحتوائها على أدلة تُشير إلى نشاطهم الإجرامى").

بمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وأضاف أحدهم بتحصله على الرخص المزورة من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الشرقية).. حيث تم تحديده، وتبين أنه محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا.

ترشيحاتنا

علاج كورونا بالصيدليات خلال أيام.. فيديو

بعد تعرضه لأزمة صحية.. جابر عصفور ناهض التخلف ورسخ لثقافة العقلانية والحرية الفكرية

ميزات جبارة في vivo S12 Pro من فيفو.. تجعله الأفضل في هواتف الأندرويد

خطيب المسجد النبوي: المضيع للحقوق المشروعة يضر نفسه في الدنيا والآخرة

الصحة العالمية تكشف فاعلية الجرعة الثالثة من كورونا.. ومتخصص يعلق

خطيب الحرم المكي: طالب الله والدار الآخرة لا يستقيم سيره إلا بأمرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 12 لاعبا .. قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر فى الأمم الإفريقية

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

مفاجأة مدوية.. على معلول رفض المشاركة أمام مصر بكأس العرب لهذا السبب

بالمانيكر ومكياج كامل.. زوجة عصام الحضري أمام الحرم المكي

رئيس الوزراء: المصريون سيصابون الفترة المقبلة بمتحور "أوميكرون"

الوزراء ينفي نقص أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية

الطقس غدا: نشاط للرياح على القاهرة وأمطار خفيفة بالسواحل

قداس الكاثوليك.. الخطة الكاملة لتأمين كنائس الجيزة في احتفالات عيد القيامة المجيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوكب الشرق وجيل الملحنين الشباب.. أين ذهبت أغنيات أم كلثوم التي استعدت لغنائها؟

أكبر حضور جماهيري في إكسبو دبي.. تامر حسني يشكر شعب الإمارات

بروفات تحضيرية لمسرحية "في نص الليل" استعدادا لـ موسم الرياض| صور

تنظيف المقابر وعلاج روحاني.. كيف ضربت الداخلية أوكار 4 دجالين بالمحافظات في يوم واحد؟

فيديو

فى أحدث ظهور لها.. ليلى علوى: بسمع راب ومهرجانات وراضية بحياتي| فيديو

فيديو جراف.. ماذا قال وزير التربية والتعليم حول امتحانات أولى وتانية ثانوي

مهدي حارقكو.. اشتعال أزمة بين زوج منة عرفة ومحمد نجاتي والأخير يلجأ للقضاء|فيديو

الأمير جورج على رأس القائمة.. تعرف على أغنى 10 أطفال في العالم |فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ