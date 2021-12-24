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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محكمة روسية تغرّم جوجل 99 مليون دولار

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت محكمة "تاجانسكي" بالعاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، أنها فرضت غرامة، تعتبر الأولى من نوعها، على شركة تكنولوجيا المعلومات "جوجل"، قدرها 7.2 مليار روبل (98.9 مليون دولار أمريكي)؛ لعدم إزالتها محتوى ممنوع في روسيا.

وقالت المحكمة، في بيان، إنه "بموجب قرار قاضي الصلح في محكمة تاجانسكي في موسكو، رقم 422، أدينت شركة إل إل سي جوجل، بموجب الفقرة الثانية من المادة 13.41 من قانون الجرائم الإداري لروسيا الاتحادية [عدم إزالة المعلومات، التي ينبغي الحد من الوصول إليها]؛ وتم فرض غرامة إدارية قدرها 7,221,916,235 روبل".

وبناءً على قاعدة البيانات الموحدة لمحاكم موسكو، يتم تطبيق الفقرة ذات الصلة من المادة (13.41) في الأمور القضائية، للمرة الأولى.

كما ستتم مراجعة بروتوكول مماثل، في وقت لاحق من اليوم، بحق منصة "ميتا" (المعروفة سابقًا باسم فيسبوك).

وتعتبر هذه الغرامة الأكثر صرامة، بموجب قانون الجرائم الإدارية؛ وقبل ذلك فرضت غرامات على هذه الشبكات الاجتماعية وغيرها، لم تكن مرتبطة بأدائها المالي.

وبلغت قيمة غرامات "جوجل"، قبل قرار اليوم، 58 مليون روبل (حوالي 795 ألف دولار)، والتي أقرت لعدم إزالة محتوى محظور، بما في ذلك دعوات للتطرف؛ فضلاً عن رفض توطين البيانات الشخصية للمواطنين، على خوادم روسيا الاتحادية.
 

محكمة غرامات جوجل روسيا محتوى موسكو

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