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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أوقاف بورسعيد تنفذ قرارات مواجهة كورونا وضبط شئون المساجد

اللواء أ.ح/ عادل
اللواء أ.ح/ عادل الغضبان محافظ بورسعيد

أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بالجهود الدعوية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، مؤكدًا أنه بفضل توجيهاته قامت أوقاف بورسعيد بتطبيق تعليمات الوزارة بدقة في التعامل مع جائحة كورونا، مشيدًا بالمستوى العالي من الانضباط لدى أئمة المحافظة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية وعلى أعلى مستوى.

ضبط شئون المساجد

جاء هذا خلال استقبال محافظ بورسعيد لوزير الأوقاف بديوان عام محافظة بورسعيد صباح اليوم الجمعة، لمشاركة أبناء بورسعيد العيد القومي للمحافظة الباسلة، بحضوراللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، والشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، والدكتور حسني غندر سكرتير الاتحاد المصري الرياضي للشركات، وعدد من العلماء والدعاة، ولفيف من القيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة.

وزير الأوقاف: المؤمن لا يمكن أن يكون مؤذيًا ولا كذَّابًا ولا مفسدًا

وزير الأوقاف: العاصمة الإدارية الجديدة نقلة حضارية تضاف لإنجازات الدولة

العاصمة الإدارية الجديدة نقلة حضارية

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بعدد من الأئمة وقيادات الدعوة ببورسعيد اليوم الجمعة، بمقر ديوان المحافظة، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، والشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد ، ولفيف من القيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة، في إطار مشاركة أبناء محافظة بورسعيد احتفالهم بالعيد القومي للمقاومة الشعبية.

وأكد وزير الأوقاف، أن الدولة المصرية تنطلق انطلاقة كبيرة نحو المستقبل ، فبالأمس كان انعقاد أول مجلس وزراء بمقر رئاسة مجلس الوزراء الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة ، فهي نقلة حضارية تضاف لإنجازات الدولة ، وانطلاقة كبيرة إلى المستقبل ، مؤكدًا أن هذا ليس اهتمامًا بالمكان فقط ، بل بالمكان والإنسان ، فالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليس انتقالًا مكانيًا، بل نقلة نوعية تاريخية إلى مستقبل أفضل إن شاء الله ، وانتقال إلى نمط جديد من الإدارة وعصر الرقمنة ، فهذه النقلة إشارة إلى انطلاق مصر إلى عصر التكنولوجيا وعصر العلم والجمهورية الجديدة .

كما هنأ المحافظ وأهل بورسعيد جميعًا بالعيد القومي للمحافظة ، متمنيًا لهم مزيدًا من الازدهار والتوفيق ، مشيرًا إلى ضرورة تعدد الوسائل الدعوية ، والتي من أهمها وسائل التواصل الاجتماعي ، فقد أصبح لدينا 31 صفحة وموقعًا وقناة متنوعة ما بين ما يوجه للأطفال كصفحة أطفالنا والفردوس ، كما توجهت الوزارة بإنتاج فيديوهات مخصصة للأطفال ، وهناك أيضًا صفحات للغة العربية ، وأن آخر صفحة تم تدشينها كانت مخصصة للغة الإشارة.

وأكد أن إقامة المسابقات في القرآن الكريم رسالة إلى العالم كله أن مصر تشجع النوابغ من أبنائها ومن مختلف دول العالم في حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده.

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