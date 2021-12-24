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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد المرسي يحكي عن بدايات عمله مع المخرج داوود عبد السيد: انطلقت من أرض الخوف| خاص

صدى البلد

تحدث مدير التصوير والمخرج أحمد المرسي عن بدايات عمله مع المخرج الكبير  داوود عبد السيد وذلك خلال حلوله ضيفا على موقع صدى البلد. 

قال المرسي:" علاقتي ب"داوود عبد السيد" بدأت منذ أن كنت طالب في الجامعة، وقتها كان يصور فيلم "أرض الخوف "ومساعد المصور في الفيلم كان لديه ظرف وطلب مني أن أكون بديلا له  في الفيلم يومين لم أصدق نفسي، ولكن الفيلم كان متعثر وقتها بسبب ظروف إنتاجية، وفي هذه الأثناء تخرجت وعملت مع مدير التصوير سمير بهزان وعملت معه فيلم المدينة كمساعد مصور، وبعدها صورنا في مرسى مطروح على أننا في اليونان والوقت كان ضيق وطلب مني "بهزان" أن  أقوم بعمل مشهد مع هاني خليفة، وهذا كان نقطة فارقة في حياتي، وبعدها جاء فيلم رسائل البحر مع داوود عبد السيد ففرحت".

مدير التصوير أحمد المرسي يكشف سبب اتجاهه الى الإخراج|خاص

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كشف مدير التصوير أحمد المرسي سبب اتجاهه إلى الإخراج حيث ابهر العالم بإخراجه افتتاحية طريق الكباش بمدينة الأقصر.

وقال المرسي خلال حلوله ضيفا على موقع صدى البلد": كنت أشعر أن لدى رؤية مختلفة وهذا بطبيعة عملي كمدير تصوير، فقررت أن اقوم بتنفيذ رؤيتي كاملة من خلال الإخراج وابتدى الأمر معي بتجارب صغيرة في البداية وبعدها كبرت.

كشف مدير التصوير أحمد المرسي عن أبرز الصعوبات التي واجهته خلال تحضيره لفيلم كيرة والجن.

وقال خلال استضافته في ندوة بموقع صدى البلد: "اصعب ماواجهنا في كيرة والجن الفترة التاريخية، لأن الفيلم التاريخي يحتاج تصنيع كل تفاصيله وتظهر بشكل حقيقي ونراعي ما كان يحدث في تلك الفترة بكل تفاصيلها حتى طريقة إضاءة الشوارع وغيرها ليكون هذا العالم صادق حينما يطرح للجمهور".

والعمل مقتبس للسينما عن رواية ﻷحمد مراد تحمل نفس الاسم ، ومن إخراج مروان حامد ويشارك فى بطولته بجانب أحمد عز وكريم عبد العزيز كل من هند صبرى وروبى وأحمد مالك  على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعًا، فضلا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

كان مدير التصوير والمخرج أحمد المرسي قد كشف عن ردود الفعل التي حصلوا عليها بعد إبهارهم العالم في افتتاحية طريق الكباش بمدينة الأقصر.

وقال المرسي خلال استضافته بموقع صدى البلد:" :" ردود الفعل ظهرت لي وانا في عربة البث فالناس في سعادة بالغة، وعرفنا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سعيد ووصلنا هذا وكان يتابع معنا دائما التفاصيل الخاصة بالاحتفالية ولكن ليس بشكل مباشر، ورئيس الوزراء زارنا وكان يتابع معنا التفاصيل وأيضا الدكتور خالد العناني (وزير السياحة والأثار) كان معنا بإستمرار وعقد إجتماعات مستمرة بيننا طوال فترة التحضير حتى تخرج الإحتفالية بهذا الشكل المبهر.

سمير بهزان مرسى مطروح هند صبري طريق الكباش مروان حامد أحمد المرسي

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