أحب اللعب بجواره.. ساديو ماني: محمد صلاح أفضل لاعب في العالم

أكد السنغالي ساديو ماني، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، أن زميله محمد صلاح هو اللاعب الأفضل في العالم في الوقت الحالي.

وقال ماني في حوار مع إحدى القنوات على منصة “ يوتيوب”:" هل يمكنكم رؤية لاعب واحد أفضل منه في الوقت الحالي؟ لا يمكنكم، إنه الأفضل في العالم حاليًا، لأن ما يقدمه كل أسبوع على أرض الملعب، يجعلك لا تستطيع الاختلاف حول ذلك الأمر".

وأضاف:«أحب اللعب بجواره، هو يجعل الأمر صعبًا على بقية الفرق، يسجل لنا في المباريات، نحب تواجده معنا، في صفوف الفريق».

وأكمل مازحًا:" أنا أسرع منه في المسافات القصيرة، أما في المسافات الطويلة، فأنا أسرع منه أيضًا».

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي برصيد 15 هدفًا.