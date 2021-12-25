كيف رد حسن شاكوش على تعليق صابر الرباعي بأن صوته يشبه النساء.. فيديو

عبر مغنى المهرجانات حسن شاكوش عن سعادته عقب وصف المطرب التونسي صابر الرباعي لصوته، بأن طبقاته قريبة من أصوات المطربات، وأنه يملك خامة صوت لا تتوافر في عديد من المطربين.

ورد حسن شاكوش على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك قائلا: “الحمد لله ده شرف ليا وكلام حضرتك يا نجم فوق دماغي”.

وعلق المطرب صابر الرباعي، على مقطع فيديو لمطرب المهرجانات حسن شاكوش وهو يغني أغنية "أتحدى العالم".

وقال صابر الرباعي في حواره في برنامج "حبر سري" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "حسن شاكوش غنى الأغنية بالطبقة الخاصة به وأسلوبه في الغناء وأحييه على هذا".

وتابع صابر الرباعي: "بالنسبة لي حسن شاكوش غنى الأغنية بطريقته وروحه"، مضيفا: "سمعت أغنية بنت الجيران التي اشتهرت كثيرا".



