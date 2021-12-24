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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: قوة الجاليات المصرية بالخارج فى وحدتها

النائب طارق الخولي
النائب طارق الخولي

قال النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن تنظيم امر الجاليات المصرية  بالخارج يحتاج من المصريين أن يتوحدوا حيث أن أمر التعددية في الجاليات يتسبب في نشوب خلافات، وبالتالي التخلص من هذا الأمر يجب أن يتم مواجهته بإرادة لتوحيدها لان تعددها يشكل نوع من الضعف بالدول الموجودة بها، إضافة إلى أن توحدهم يلبي طلبات المصريين بالخارج ويبرز قوتهم.

 

جاء ذلك، خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والذي يتم بثه عبر صفحة التنسيقية على فيسبوك؛ ويقوم على إدارته النائب والكاتب الصحفي عماد خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للحديث عن استراتيجية التواصل والاتصال مع المصريين في الخارج التي أطلقتها الوزارة مؤخرا.

 

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أنه يجب أن يكون هناك إصرار من هذه الجاليات على توحيد أنفسهم حتى يكونوا قوة، وأكثر تأثيرا من أجل تحقيق مبدأ التكامل والتعبير عن قوة الدولة المصرية.

 

وقال النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مشهد التعامل مع المصريين بالخارج تغير تماما بعد ثورة 30 يونيو، منوها إلى دور البرلمان الكبير في دعم أبناءه بالخارج من خلال تشريعاته التي يقوم بالعمل عليها من أجل حل مشكلاتهم.

 

ونوه الخولي إلى دعم البرلمان لدور الوزارة في إعداد استراتيجيات من شأنها الربط بين أبنائنا بالخارج، ومواجهة تحدياتهم حيث المتابعة المستمرة وضمان الحماية القانونية لهم.

 

وتابع عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أنه هذا الاهتمام يؤكد أن الدولة تهتم بهم، متطرقا إلى قانون الهجرة والذي لم يصل البرلمان حتى الأن، ولكن يتم انتظاره حتى تتم مناقشته بشكل يضمن طمأنة المصريين وحل كافة عراقيلهم.

 

وأعرب الخولي عن تطلع البرلمان لوجود معالجات تشريعية تواجه الأزمات التي تواجه المصريين بالخارج مثل أزمة نقل الجثامين، إضافة إلى عمل صندوق لهم يدعمهم في كافة مشكلاتهم.

مجلس النواب ثورة 30 يونيو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية الجاليات المصرية

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