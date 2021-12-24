بالأمر المباشر.. ما سر استبدال إسماعيل ياسين بـ عبد المنعم إبراهيم في فيلم سكر هانم؟

من منا لا ينسى همومه حين يشاهد «عصفور» فى «سر طاقية الإخفاء»، وتذوب أحزانه وهو يتابع «سكر هانم»، وتعلو ضحكاته وهو يرى الشيخ «عبدالبر» فى فيلم «إسماعيل ياسين فى الأسطول»، و«محروس» وهو يقلد صوت هند رستم فى فيلم «إشاعة حب»، وخفة ظل المجنون فى فيلم «بين السما والأرض».

لم يتفوق عبد المنعم إبراهيم فى الكوميديا فقط، لكن كان لديه إمكانيات فنية كبيرة لم تستغل، وكان لديه القدرة على تجسيد كافة الأدوار، فيكفى أن نراه مجسداً شخصية ياسين فى ثلاثية نجيب محفوظ، أو عم أدم فى مسلسل «أولاد أدم» لنعرف كم يمتلك من هذه المواهب والإمكانيات.

يخفي وراء إبتسامته وضحكاته آلاماً عاشها في حياته، فالكوميديا التي قدمها على الشاشة كان وراءها حياة مليئة بالدراما والتراجيديا، التي عانى منها الممثل المصري ​عبد المنعم إبراهيم​، والذي يعتبر واحداً من أهم نجوم الكوميديا.

ميلاد شارلي شابلن العرب

في 24 ديسمبر عام 1924، ولد عبد المنعم ابراهيم ​محمد حسن​ الدغبشي، الملقب بـ«شارلي شابلن العرب» في مدينة بني سويف، بسبب ظروف عمل والده، ولكن جذوره تعود لبلدة ميت حلاوة بمحافظة الغربية، وقد عاش في بني سويف ثلاث سنوات، قبل أن ينتقل مع أسرته للعيش في القاهرة.

حصل على دبلوم الثانوية الصناعية في بولاق، وبعدها تعرف على الفنان ​عبد المنعم مدبولي​ وعدلي كاسب، وقدموا أعمالاً مسرحية على مسرح الأزبكية في عام 1942، ولكنه بعد تخرجه عمل في وزارة المالية ووقتها التحق بالدفعة الثانية بالمعهد العالي للفنون المسرحية، الذي حصل منه على البكالوريوس في عام 1949، وقد قرر أن يستقيل من وظيفته الحكومية من أجل التفرغ للفن.

زكي طليمات واللغة العربية سهلا طريقه

وتتلمذ عبد المنعم إبراهيم، على يد زكي طليمات، الذي قرر ضمه إلى فرقة المسرح الحديث، وشارك في العديد من المسرحيات مثل «مسمار جحا» و«ست البنات»، وفي عام 1955 ترك الفرقة لينضم إلى فرقة ​إسماعيل ياسين​ بعدها بعام.

كان عبد المنعم إبراهيم يجيد النطق باللغة العربية الفصحى، وقد إستغل المخرجون الامر فظهر بشخصية الشيخ الأزهري الذي يتحدث العربية الفصحى بخفة ظل، فقدم هذه الشخصية في أعمال مثل "إسماعيل يس في الاسطول والسفيرة عزيزة وغصن الزيتون والمراية"، ومسرحيات مثل "معروف الإسكافي".

بطولة عملين فقط رغم نجاحه اللافت

على الرغم من أن عبد المنعم إبراهيم، حقق نجاحاً كبيراً في العديد من الأدوار التي قدمها، لكنه لم يحصل على البطولة سوى في عملين فقط، هما فيلم «طاقية الإخفاء» وهو الاشهر في مشواره، وفيلم «أيامي السعيدة»، بينما حصل على فيلم «سكر هانم» بعد أن كان مرشحاً له إسماعيل ياسين، وقيل بأنه كانت هناك أوامر بأن لا يجسد إسماعيل ياسين شخصية امرأة مجددا بعد الآنسة حنفي، وقيل أيضا بأنه كان هناك خلاف على ترتيب التتر، خاصة أن الفيلم بطولة ​كمال الشناوي​، ليوافق على الأمر عبد المنعم ابراهيم، وتنوع أعماله بين الكوميدي والتراجيدي، حتى قدم شخصية المجنون في فيلم «بين السما والأرض»، وقلد ​هند رستم​ في فيلم «إشاعة حب»، وإنطلق في تقديم عدد كبير من الأفلام.

وفاة والدته ومسئولية عن اشقائه

توفيت والدة عبد المنعم إبراهيم قبل الإمتحان الأخير في المعهد، وهو أول الأحزان التي مر بها في حياته، وبعدها بسنوات رحل والده اثناء مشاركته في مسرحية «عيلة الدوغري»، وبعد أن دفنه، ظهر عبدالمنعم إبراهيم على المسرح، وتحمل بعد ذلك مسئولية أخوته الستة، وأيضا حينما توفي شقيقه اثناء مسرحيته سكة السلام، وقف على خشبة المسرح في اليوم نفسه.

مرض زوجته ووفاة إبنه الشاب

كانت أكبر مآسي عبد المنعم إبراهيم، حينما علم بأن زوجته وأم أبنائه الأربعة، ثلاث بنات وولد، أُصيبت بمرض خطير، ويتبقى لها أيام وتفارق الحياة، وذلك في عام 1961.

مع ابنه الوحيد

وكان حريصا على أن لا يظهر لها حقيقة مرضها، وألا يشعر أبناؤه بهول الحدث، وكان قد تعرف على زوجته حينما ذهب لخطوبة شقيقتها بترشيح من صديق له، وحينما ذهب أعجب بزوجته بالفعل، لكنه عاد وتزوج شقيقتها بعد وفاتها من أجل رعاية الأبناء، وعاد وانفصل عنها بعدها بعشرة أيام، إذ أنه لم يتحمل الشبه القوي بينها وبين زوجته الراحلة، كما عاش مأساة جديدة حين توفي إبنه طارق وهو في عمر 37 عاماً، متأثراً بمرض السرطان.

وفاة عملاق الكوميديا

في 17 نوفمبر عام 1987 توفي عبد المنعم إبراهيم، وقد دفن في قريته ميت بدر حلاوة، وهي الوصية التي طلبها من أسرته، فلقد كان مرتبطاً بأصوله، كما طلب أيضاً أن تخرج جنازته من المسرح القومي، لأنه عاشق للمسرح.

سمية عبدالمنعم إبراهيم

وقالت ابنته، إن والدها كان يشعر بإقتراب الوفاة، على الرغم من أنه لم يمرض بشدة، ولكنه كان حزيناً لوفاة أصدقائه، وفي مقدمتهم الفنان محمد رضا.