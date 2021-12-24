حماة الوطن يستقبل 114 طلبا لمبادرة «وطن بلا إعاقة» فى 4 محافظات

تلقت مبادرة "وطن بلا إعاقة" التي أطلقها حزب حماة الوطن 114 طلب للراغبين في الاستفادة من 4 محافظات تعتزم المبادرة دعمهم بتوفير الأطراف الصناعية لليد والقدمين ضمن 150 مستفيدا بشكل مجاني تشملهم المرحلة الأولى.

وتعد المبادرة نتاج بروتوكول تعاون بين أمانات الحزب و4 محافظات هي الإسكندرية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ وأمانة التضامن المركزية برئاسة الدكتورة إيمان الشامي.

وعقد قطاع التقييم والمتابعة بأمانة الإسكندرية اجتماع لمتابعة نشاط المبادرة، بمشاركة أمانات التضامن الاجتماعي والشباب والمرأة والمجالس النيابية والتدريب والتثقيف، برئاسة اللواء طارق عبد الباعث بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، ومحمد مجاهد أمين الحزب بالإسكندرية، ومحمود عسكر أمين التنظيم، ومحمد الحلو رئيس قطاع الأمانات النوعية.