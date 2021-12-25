7 سنوات من الإنجازات.. مصر تحتضن أبنائها في الخارج .. برامج توعية ومعسكرات وزيارات ودعم اللاجئين

منذ أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بعودة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في 2015 وحتى الآن؛ وقد أخذت الوزارة على عاتقها رعاية المصريين بالخارج وحماية حقوقهم وتلبية احتياجاتهم وتوعيتهم، إلى جانب مواصلة العمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية ودعم المشروع القومي "حياة كريمة" لتطوير وتنمية قرى الريف المصري، وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وفيما يلي انجازات الدولة المصرية في ملف الهجرة

بلغت تكلفة مشروعات تم وجاري تنفيذه بـ 0.33 مليار جنيه، كما تم الحفاظ على الهوية المصرية لأبناء المصريين بالخارج، بجانب تنفيذ 65 برنامجا تثيفيا، وتنفيذ 55 برنامج لتوعية أبناء المصريين بالخارج بمفهوم الامن القومي.

وزارة الهجرة

كما تم عمل 15 معسكر تم تنفيذه لتعميق الهوية المصرية لأبناء المصريين بالخارج وتعليمهم اللغة العربية ضمن مبادرة الرئاسة"اتكلم عربي"، وعمل 38 زيارة افتراضية تم اتاحتها للتوعية بمجموعة من ابرز المواقع الاثرية المصرية وتنظيم ورش تدريبية مختلفة ذمن مبادرة" شباب المصريين الدارسين بالخارج"



وأقيم 51 منتدى حواري ومنصة تفاعل اجتماعي تم اقامتها بهدف التواصل مع المصريين بالخارج بمشاركة 25 مليون متابع ومشارك على صفحات التواصل الاجتماعي للوزارة

وزارة الهجرة

برنامج مكافحة الهجرة غير الشرعية



بلغت تكلفة الحملة الاعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية 1.3 مليون جنيه، وجرى عمل 29 برنامج تدريبي تم تنفيذه لاعتماد 2.397 مدربا للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية استفاد منه 4.150 بالاضافة إلى توعية 300 أسرة بالقرى الاكثر فقرا

وأقيم 320 برنامج توعوي تم تنفيذه للشباب استفاد منها 7.989 مستفيدا، و2.35 مليون جنيه تكلفة تدشين مشروعات التنمية المجتمعية بالمحافظات المستهدفة باجمالي 12.720 مستفيدا، واطلاق اول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غيرالشرعية 2016- 2026



بلغت التكلفة الاجمالية للمشروعات التي تم تنفيذها وفقا لتوقيع مصر اتفاقية مع الاتحاد الاوروبي لمعالجة الاسباب الرئيسية المسببة للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر 60 مليون يورو.

وزارة الهجرة



دعم الجاليات المصرية وتعزيز التعاون الدولي وسياسة مصر الخارجية بمجالات الهجرة



تم إطلاق 4 نسخ من المبادرة الرئاسية "احياء الجذور المصرية اليونانية القبرصية نوستوس" بهدف ربط الشباب وتعزيز التعاون بين الدول الثلاث، وتم استقال 500 سائح في اكتوبر 2019 في اول باخرة من قبرص بمحافظة الاسكندرية تفعيلا للمبادرة

احياء الجذور المصرية اليونانية القبرصية نوستوس



كما انشاء المركز المصري الالماني للهجرة والتوظيف ودمج العائدين بهدف توفير فرص عمل في المانيا ومصر وفقا لمعايير العمل، إلى جانب رئاسة مصر الاجتماع الوازري الثاني لمبادرة الاتحاد الافريقي حول الاتجار بالشر وتهريب المهاجرين في توينو 2016

ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج

تم اطلاق منظومة خدمة المواطنين والبوابة الالكترونية والخط الساخن لحل مشكلات المصريين بالخارج استفاد منها 1.6 مليون مواطن، كما سجل 16.6 الف مواطن باستمارات مبادرة" نورت بلدك" لدعم المصرين العائدين من الخارج.

بجانب اطلاق منظومة الشباك الواحد بكافة المصالح والجهات الحكومية التي تقدم خدمات المصريين بالخارج استفاد منه عدد 3.5 مليون مصري

وزارة الهجرة



تفعيل مشاركة العلماء المصريين بالخارج في جهود التنمية

اقامة 5 مؤتمرات بعنوان مصر تستطيع تم اقامتها بمشاركة علماء وخبراء مصريين حققوا نجاحات بالخارج بمختلف التخصصات، اقامة 34 شراكة وبرنامج توأمة تم تنفيذ بين الجامعات والجهات الدولية التي يعمل بها العلماء المصريين بالخارج

توفير 462 فرصة تدريب وبعثات دراسية ورعاية للمواهوبين بواقع 3105 مستفيدين من الشباب المصريين تمت اتاحتها عن طريق العلماء المصريين بالخارج والجهات الدولية.

مصر تستطيع

المبادرة الرئاسية مراكب النجاة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية



تهدف المبادرة الة التوعية والتعريف بسب الهجرة الآمنة وتوفير البدائل الايجابية وفرص العمل للشباب بالقرى والمحافظات الاكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.



تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى بالمحافظات المستهدفة للقضاء على الاسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.

تم تكثيف 14 محافظة بالمبادرة بها كونها أكثر المحافظات المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، بلغت تكلفة مشروعات التنمية المجتمعية لرفع الوعي المجتمعي وتأهيل وتشغيل الشباب 3.85 مليون جنيه .

استفادت 138 قرية من تنفيذ حملات طرق الابواب واللقاءات الجماهيرية المنعقدة لتوعية الشباب والاسر، اقامة 247 برنامج تدريبي تم تنفيذه على المهن وفرص العمل وريادة الاعمال بتكلفة 2.98 مليون جنيه.

اقامة 54 برنامج تدريبي لاعداد المدربين تم تنفيذه بالاضافة إلى 188 برنامج توعية لطلاب المدارس بالتعليم الفني والشباب.



انشاء المركز المصري الالماني للهجرة والتوظيف ودمج العائدين بالخارج بهدف توفير فرص عمل في المانيا ومصر وفقا لمعايير العمل الاوروبية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بتمويل 2 مليون يورو من الجانب الالماني.



جهود كبيرة لدعم اللاجئين

تمتع اللاجئين بحرية الحركة في مصر على ضوء تبني سياسة تقوم على عدم انشاء معسكرات للاجئين

شمول الاجانب المقيمين بمصر واللاجئين بمنظومة التأمين الصحي الشامل والحملات الصحية المختلفة على رأسها حلمة 100 مليون صحة

أكثر من 65 الف طالب عربي يستفيد من الخدمات التعليمية وحق التحاق بالمدرس الحكومية دون تفرقة بشأن اللاجئين المعتمد من الامم المتحدة في ديسمبر 2018

مشاركة مصر بفاعلية في التوصل لاعلان نيويورك 2016 لدعم حقوق اللاجئين فضلا عن المشاركة بالمنتدى العالمي للاجئين الذي عقد لأول مرة في جنيف ديسمبر 2019