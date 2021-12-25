ميدو: الأندية الشعبية ستظل بقوتها ولن تتأثر بوجود أندية الشركات بالدوري

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق أن الأندية الشعبية ستظل بقوتها ولن تتأثر بتواجد أندية الشركات في مصر وزيادتها.



وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا تقلقوا على الأندية الشعبية في مصر، المشروع المقبل يكمن في الدمج بين أندية الشركات والأندية الشعبية"



أضاف: "نادي غزل المحلة في الأساس شركة، وبعدها أصبح نادي له شعبية كبيرة".



وتابع: "الأندية الشعبية ستظل بقوتها كما هي ولن تتأثر، بل بالعكس الدوري سيزيد قوة خلال الفترة المقبلة".



وختم حديثه قائلا: "يجب أن يكون هناك توازن بين القوة المادية والقوة الجماهيرية، هذا سيزيد المنافسة في الدوري المصري"