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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: الأندية الشعبية ستظل بقوتها ولن تتأثر بوجود أندية الشركات بالدوري

ميدو
ميدو

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق أن الأندية الشعبية ستظل بقوتها ولن تتأثر بتواجد أندية الشركات في مصر وزيادتها.


وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا تقلقوا على الأندية الشعبية في مصر، المشروع المقبل يكمن في الدمج بين أندية الشركات والأندية الشعبية"


أضاف: "نادي غزل المحلة في الأساس شركة، وبعدها أصبح نادي له شعبية كبيرة".


وتابع: "الأندية الشعبية ستظل بقوتها كما هي ولن تتأثر، بل بالعكس الدوري سيزيد قوة خلال الفترة المقبلة".


وختم حديثه قائلا: "يجب أن يكون هناك توازن بين القوة المادية والقوة الجماهيرية، هذا سيزيد المنافسة في الدوري المصري"

الزمالك نجم الزمالك الأسبق نادي غزل المحلة احمد حسام ميدو غزل المحلة الفترة المقبلة

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