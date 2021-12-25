هاشتاج ذكرياتك مع 2021 وتتمني اية في 2022 يتصدر الترند.. و مغردون : انتهاء كورونا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج " ذكرياتك مع و2021 تتمني اية في 2022 ، احتفالا بالسنة الجديدة متمنين أن تكون سنة سعيدة على الجميع، و تصدر منذ قليل قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر،و جاءت التعليقات كالاتي :

و الجدير بالذكر في نهاية كل عام، يكون هناك دائمًا استعدادات لاحتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، ليستقبلها العالم وسط أجواء احتفالية كبيرة، متمنين أن تكون سنة سعيدة على الجميع.



حفلات غنائية في دول العالم



قررت عدد من دول العالم إقامة الحفلات الغنائية في استقبال السنة الميلادية الجديدة 2022، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، لضمان حماية وسلامة الجمهور، وأبرز تلك الحفلات:

احتفالات أبو ظبي



تقيم إمارة أبو ظبي، في جزيرة المارية، يوم 31 ديسمبر الجاري 2021، احتفالاً برأس السنة الميلادية الجديدة، وتحييه النجمة اللبنانية إليسا.

ونشرت إليسا بوستر الحفل عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وعلقت عليه قائلة: «إنه ذلك الوقت من العام مرة أخرى حيث ننسى كل مشاكلنا ونستعد لاستقبال عام جديد مليء بالأمل والفرح هذا العام.. من سيكون معي هناك؟».



ويحيي أيضًا الفنان حسين الجسمي الحفل، في أبو ظبي، حيث أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، قائلاً: «نستقبل العام الجديد 2022 بكل حب وتفاؤل لأيام أجمل ونجاحات أكبر.. مع أحبابنا اومن عاصمتنا الغالية أبوظبي.. العاصمة تحتفل.. رأس السنة في جزيرة المارية».

في نفس الليلة وضمن الاحتفال تغني أيضًا الفنانة بلقيس فتحي.