عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنيقة ومحتشمة بالعباءة .. بسنت شوقي تشارك جمهوها عدة صور من جدة

بسنت شوقي
بسنت شوقي

نشرت الفنانة بسنت شوقي صورا جديدة من مدينة جدة ، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت بسنت شوقي باطلالة أنيقة محتشمة مرتدية عباءة باللون البيج ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

و علقت بسنت علي الصور قائلة : چدة غير ، هذه المرة الأسبوع الماضي استكشاف مدينة جدة القديمة.

بسنت شوقي وبيرسي تاو يتصدران قائمة الأكثر بحثا على جوجل في 2021

بـ كتف مكشوف .. بسنت شوقي تتألق في أحدث جلسة تصوير

 

 

أحدث أعمال بسنت شوقي في الموسم الرمضاني الماضي مسلسل "لحم غزال" مع غادة عبد الرازق، شريف سلامة، مي سليم وغيرهم من النجوم. المسلسل من تأليف إياد إبراهيم ومن إخراج محمد أسامة.

زواج بسنت شوقي

عقد محمد فراج وبسنت شوقي، قرانهما، في شهر يونيو الماضي، بحضور عدد من نجوم الفن، منهم أحمد حلمي ومنى زكي ويوسف الشريف وإنجي علاء وصبري فواز وحنان مطاوع وأمير اليماني وهنا شيحة وعلا رشدي وجميلة عوض وريهام عبد الغفور وآسر ياسين ولقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف وغيرهم من النجوم.

إطلالات بسنت شوقي صور بسنت شوقي اعمال بسنت شوقى إطلالة بسنت شوقي اخبار بسنت شوقى

ترشيحاتنا

مصيلحي يكشف حقيقة مفاوضات الاتحاد السكندري لضم كهربا وعمار حمدي .. فيديو

بتكلفة 257 مليون جنيه.. كوبري البلينا العلوي أكبر مشروعات سوهاج القومية

شاهد.. لحظة زفاف 3 ثعابين "كوبرا" في مقطع فيديو مدهش

شفاعة النبي يوم القيامة.. ماذا تعني؟ وهل هناك شفعاء آخرون؟

نظرة شاملة على لامبورجيني افنتادور الخارقة بالسوق السعودي.. صور

هل صلاة الفجر تزيد الإنسان جمالا؟.. 7 أمور لا يعلمها الكثيرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر.. تناول الأرز والمكرونة البايتة تصيبك بالتسمم

انتبه.. مخاطر ارتداء الجورب أثناء النوم في الشتاء

المجهول يطلع بره.. انفعال ابنة ماجد المصري على معازيم حفل زفافها |شاهد

الأرصاد تحذر من الطقس ليلا وتقلبات جوية في هذا التوقيت | فيديو

منى إش إش تدافع عن ابنتها ماهيتاب ماجد المصرى بعد طرد بعض الحاضرين من حفل زفافها

شهيد الشهامة.. عاتب مسجل على معاكسة صديقته بألفاظ بذيئة فمزقه أمامها

مفاجأة مدوية.. على معلول رفض المشاركة أمام مصر بكأس العرب لهذا السبب

رئيس الوزراء: المصريون سيصابون الفترة المقبلة بمتحور "أوميكرون"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل يبلغ الشرطة عن والديه بتهمة قتل شقيقه.. ومفاجأة عند وصول الدورية

اطلبوا اللقاح ولو في الهند.. ممرضة تمتطي الجمل لتطعيم سكان القرى ضد كورونا|صور

فى عيد ميلاد غادة عادل.. انفصلت عن والد أولادها بعد 20 عاماً.. وسر تجنب الحديث عن شمس البارودي

خدمة 5 نجوم.. شاهد صالون حلاقة في الفضاء|فيديو

فيديو

بيبصوا على جسمي.. من هي دينا حسين صاحبة الفيديو المسيء للفنانات "فيديو"

ندمت على أفعالي وفكرت اتحجب.. تصريحات نارية لـ غادة عبد الرازق |فيديوجراف

عقوبة الغش.. حبس وغرامة وحرمان من الامتحانات لطلاب المدارس والجامعات “فيديو”

ليلى علوي تهني قراء صدى البلد بالكريسماس: أتمنى السلام يعمّ العالم |فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ