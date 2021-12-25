أنيقة ومحتشمة بالعباءة .. بسنت شوقي تشارك جمهوها عدة صور من جدة

نشرت الفنانة بسنت شوقي صورا جديدة من مدينة جدة ، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت بسنت شوقي باطلالة أنيقة محتشمة مرتدية عباءة باللون البيج ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

و علقت بسنت علي الصور قائلة : چدة غير ، هذه المرة الأسبوع الماضي استكشاف مدينة جدة القديمة.

أحدث أعمال بسنت شوقي في الموسم الرمضاني الماضي مسلسل "لحم غزال" مع غادة عبد الرازق، شريف سلامة، مي سليم وغيرهم من النجوم. المسلسل من تأليف إياد إبراهيم ومن إخراج محمد أسامة.

زواج بسنت شوقي

عقد محمد فراج وبسنت شوقي، قرانهما، في شهر يونيو الماضي، بحضور عدد من نجوم الفن، منهم أحمد حلمي ومنى زكي ويوسف الشريف وإنجي علاء وصبري فواز وحنان مطاوع وأمير اليماني وهنا شيحة وعلا رشدي وجميلة عوض وريهام عبد الغفور وآسر ياسين ولقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف وغيرهم من النجوم.