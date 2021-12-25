إيران: بيان بريطانيا بشأن قدرتنا الدفاعية تدخل في شؤونا الداخلية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده الجمعة، إن التصريحات البريطانية بشأن قدرة إيران الدفاعية والمناورات، تعتبر تدخلا في شؤون إيران.

وأكد المسؤول الإيراني وفقًا لوكالة "سبوتنيك" أن بلاده تعمل في إطار القوانين الدولية.

وقال خطيب زاده: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعمل في إطار القوانين الدولية ووفقا لاحتياجاتها الدفاعية، لذلك لا تعتبر هذه المواقف والتصريحات تدخلا في الشؤون الداخلية لإيران فحسب، بل تشير إلى استمرار سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها لندن".

وكانت الخارجية البريطانية أعلنت، أمس الجمعة، أنها تدين استخدام إيران للصواريخ الباليستية خلال إطلاق تجريبي.

واعتبرت لندن أن الإطلاق "ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي يطالب إيران بعدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بالصواريخ الباليستية المعدة لنقل أسلحة نووية بما في ذلك عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية".

