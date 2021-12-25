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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كوكيز الكريسماس الحادقة

كوكيز الكريسماس الحادقة
كوكيز الكريسماس الحادقة

كوكيز الكريسماس الحادقة من الأكلات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تحضيرها لأفراد أسرتك و بالأخص الأطفال في المنزل خلال الأحتفال بموسم الأعياد.

 

قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل كوكيز الكريسماس الحادقة بأسهل الخطوات.

 

مقادير كوكيز الكريسماس الحادقة


كوب زبدة

 3 ملعقة كبيرة سكر

 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

 رشة ملح

 فلفل أسود

 2 بيضة

 نصف كوب جبنة ريكوتا 

نصف كوب جبنة بارميزان مبشورة

 

- التقديم

سلامي 

جبنة كريمي 

زيتون

 


طريقة تحضير كوكيز الكريسماس الحادقة


- يخلط البيض والسكر والملح والفلفل الأسود

- تسيح الزبدة وتضاف لخليط البيض

- يخلط الدقيق مع الملح ويضاف لخليط الزبدة والبيض ويقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة

- تغطى وتترك لترتاح

- تفرد بالنشابة وتقطع بالقطاعات وترص في صينية وتوضع بالفرن حتى تمام النضج

- تخلط الطماطم والزيتون والجبنة البارميزان

- يمكن إضافة السلامي المفروم

- تخلط الجبنة الكريمي مع الجبنة الريكوتا والبارميزان

- يضاف جزء من خليط الأجبان لخليط الطماطم

- يحشى البسكوت بخليط الطماطم ويزين بالزيتون والطماطم ويقدم

 

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