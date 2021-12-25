بسبب تسرب الغاز... إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في البحيرة

حوادث البحيرة

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بحالة اختناق، إثر تسرب غاز سخان الحمام، مساكن الميناء بمنطقة كوبري إفلاقة بمدينة دمنهور، وتم نقلهم إلي المستشفى العام بدمنهور لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من المستشفى العام بدمنهور باستقبال 5 أشخاص من أسرة واحدة وهم :" مازن الدسوقى، 48 سنة، وزوجته تغريد متولى أبو زيد، 42 سنة، وأبنائهم مهند، 12 سنة ، روفان، 9 سنوات، وشقيقة الزوجة رانيا، 40 سنة"، مصابين بحالة اختناق من تسريب غاز سخان بشقة بمساكن الميناء بمنطقة كوبري إفلاقة بمدينة دمنهور،

تم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.