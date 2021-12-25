عودة 10 آلاف جندي روسي إلى قواعدهم بعد تدريبات قرب حدود أوكرانيا

أفادت وكالة “إنترفاكس” الروسية للأنباء اليوم، السبت، نقلا عن الجيش الروسي بأن أكثر من عشرة آلاف جندي روسي عادوا إلى قواعدهم الدائمة بعد تدريبات استمرت شهرا بالقرب من حدود أوكرانيا.

وذكرت الوكالة أن التدريبات أجريت في عدة مناطق بالقرب من أوكرانيا منها شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014 وكذلك في منطقتي روستوف وكوبان بجنوب روسيا.

وأثار نشر روسيا عشرات الآلاف من قواتها شمالي وشرقي وجنوبي أوكرانيا مخاوف في كييف وعواصم غربية من أن تكون موسكو تخطط لشن هجوم.

وتنفي روسيا ذلك، وتقول إنها تريد ضمانات من الغرب منها تعهد من حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعدم توسع الحلف شرقا نحو الحدود الروسية، لأن أمنها مهدد بسبب تنامي علاقات أوكرانيا مع التكتل الغربي.

وأشارت روسيا إلى أن بوسعها نشر قواتها على أراضيها بالشكل الذي تراه مناسبا.

ونقلت “إنترفاكس” عن الجيش قوله: "اكتملت مرحلة التنسيق القتالي بين الفرق والأطقم القتالية والكتائب والوحدات الآلية. يعود أكثر من 10 آلاف جندي إلى انتشارهم الدائم من منطقة التدريبات العسكرية المشتركة".