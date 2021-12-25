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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سبريد وشكولاتة .. طريقة عمل الحلاوة الطحينية في المنزل

طريقة عمل الحلاوة
طريقة عمل الحلاوة الطحينية

الحلاوة الطحينية من الحلويات التي يعشقها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها الشهي بالإضافة إلي أحتوائها على عناصر غذائية و فيتامينات مهمة لجسم الأنسان.

قدمت الشيف سارة عبد السلام عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل الحلاوة الطحينية في المنزل بأسهل الخطوات و بمذاق رائع أيضا.

 

مقادير الحلاوة الطحينية :
٢ كوب طحينة
٢ كوب لبن بودر
٢ كوب سكر بودر

 


مقادير الحلاوة الطحينية بالشوكولاتة :
٢ كوب طحينة
٢ كوب لبن بودر
١ كوب سكر بودر
صوص شوكولاته


صوص الشوكولاتة :
كوب زيت
كوب سكر بودر
نصف كوب حليب
نصف كوب كاكاو خام
ملعقة صغيرة سائل فانيليا


إختيارات النكهات:
فول سوداني صحيح
فول سوداني مجروش  
زبيب
سمسم
جوز هند
لوز  
فستق
بندق
شوكلت شيبس دارك
شوكلت شيبس وايت 

 


طريقة تحضير الحلاوة الطحينية :-
لعمل الحلاوة الساده تخلط كل المكونات معاً ويعجن الخليط جيداً حتى يتماسك عند الضغط.

يضاف القليل من الطحينة في حالة عدم تماسك العجينه. 

تضاف أي إضافات نكهه حسب الرغبه وتضغط الحلاوة في القوالب.

 تضغط الحلاوة جيداً باليد  في القوالب ويساوى الوجه. 

يترك قالب الحلاوة ليرتاح ويتماسك في الثلاجة. 

عند التقديم يقلب قالب الحلاوة ويقدم.

 


لعمل الحلاوة بالشوكولاته يحضر صوص الشوكولاتة بخلط كل المكونات معاً وضربها في الخلاط أو الكبة أو الهاند بليندر. 
تخلط كل مكونات الحلاوة معاً ومعها صوص الشوكولاته بكميه حسب الرغبه.

 ويعجن الخليط جيداً حتى يتماسك عند الضغط.

 يضاف القليل من الطحينة في حالة عدم تماسك العجينه. 

 


مقادير الحلاوة السبريد :
حلاوة
حليب ساخن
زيت نباتي


طريقة تحضيرالحلاوة السبريد:
لعمل الحلاوة الساده تخلط كل المكونات معاً ويعجن الخليط جيداً حتى يتماسك عند الضغط. 

يضاف القليل من الطحينة في حالة عدم تماسك العجينه.

 تضاف أي إضافات نكهه حسب الرغبه وتضغط الحلاوة في القوالب.

 تضغط الحلاوة جيداً باليد  في القوالب ويساوى الوجه.

 يترك قالب الحلاوة ليرتاح ويتماسك في الثلاجة. 

عند التقديم يقلب قالب الحلاوة ويقدم.


لتحويل الحلاوة الطحينية لحلاوة سبريد تضرب الحلاوة في الكبة أو بالمضرب الكهربائي مع إضافة الحليب الساخن تدريجياً. 

من الممكن اضافة القليل من الزيت للحصول على لون لامع ومن الممكن اضافة أي نكهه حسب الرغبة (فانيليا - نوتيلا - مكسرات - عسل أسود - قهوة). 

تحفظ الحلاوة سبريد في الثلاجة.

 

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