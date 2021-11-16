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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فوائد لا تعلمها عن تناول الحلاوة الطحينية

صدى البلد

 


 

قدم الدكتور خالد يوسف ، خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الرسميةعلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد الحلاوة الطحينيةللصحة.


 

من فوائد الحلاوة الطحينيّة ما يلي :-

-  تنشّط الحلاوة عمل الجهاز الهضميّ؛ فهي تحسّن عملية الهضم وتليّن الأمعاء وتحمي من الإصابة بالإمساك.


 

- تفيد الحلاوة الطحينيّة الأم المرضع بعد الولادة "النفساء" لأنها تساعد على إدرار الحليب بشكل جيّد وسريع. تحفّز وظائف الخلاياوالأنسجة، وتنشّط من فعاليّتها وعملها.


 

-  تقي من نموّ الأورام السرطانيّة في الجسم لاحتوائها على مضادات الأكسدة، وخاصة سرطان الجلد، والقولون، كما تخفّف من ظهورأعراض الشيخوخة والتجاعيد المبكّرة فهي تحمي الجلد وتحسّن من صحّته العامّة.


 

-  تنشّط الدورة الدموية في الجسم، لذا ينصح بتناولها لمن يعانون من ضعف الدورة الدمويّة في الجسم.


 

- تقوّي الجهاز المناعيّ في الجسم وتحميه من الإصابة بالأمراض الفيروسيّة والبكتيريّة.


 

- ينظّف الجهاز الهضميّ ويقضي على الديدان المعويّة التي تتواجد في الأمعاء ويطردها خارج الجسم.


 

-  تعتبر الحلاوة من أهمّ مصادر الطاقة للجسم، فهي تمنحه النشاط والحيويّة، كما تزيد من قوّة العضلات.


 

-  تساعد على تنشيط وظائف فيتامين (د) في الجسم، وزيادة امتصاص الكالسيوم في العظام.

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