فوائد لا تعلمها عن تناول الحلاوة الطحينية





قدم الدكتور خالد يوسف ، خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الرسميةعلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد الحلاوة الطحينيةللصحة.





من فوائد الحلاوة الطحينيّة ما يلي :-

- تنشّط الحلاوة عمل الجهاز الهضميّ؛ فهي تحسّن عملية الهضم وتليّن الأمعاء وتحمي من الإصابة بالإمساك.





- تفيد الحلاوة الطحينيّة الأم المرضع بعد الولادة "النفساء" لأنها تساعد على إدرار الحليب بشكل جيّد وسريع. تحفّز وظائف الخلاياوالأنسجة، وتنشّط من فعاليّتها وعملها.





- تقي من نموّ الأورام السرطانيّة في الجسم لاحتوائها على مضادات الأكسدة، وخاصة سرطان الجلد، والقولون، كما تخفّف من ظهورأعراض الشيخوخة والتجاعيد المبكّرة فهي تحمي الجلد وتحسّن من صحّته العامّة.





- تنشّط الدورة الدموية في الجسم، لذا ينصح بتناولها لمن يعانون من ضعف الدورة الدمويّة في الجسم.





- تقوّي الجهاز المناعيّ في الجسم وتحميه من الإصابة بالأمراض الفيروسيّة والبكتيريّة.





- ينظّف الجهاز الهضميّ ويقضي على الديدان المعويّة التي تتواجد في الأمعاء ويطردها خارج الجسم.





- تعتبر الحلاوة من أهمّ مصادر الطاقة للجسم، فهي تمنحه النشاط والحيويّة، كما تزيد من قوّة العضلات.





- تساعد على تنشيط وظائف فيتامين (د) في الجسم، وزيادة امتصاص الكالسيوم في العظام.