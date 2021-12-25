عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

المريلة الكحلي واحنا الشعب .. أغانى من رباعيات الشاعر صلاح جاهين

صدى البلد

ايديا في جيوبي و صورة و المريلة الكحلي |أغانى مازالت تتردد إلى يومنا هذا بل هي من أشهر الأغانى و يرجع الفضل فيها إلى رباعيات الشاعر الكبير صلاح جاهين الذي استمد اشهر المطربين اغانيهم من رباعياته .

 

العندليب عبدالحليم حافظ 

قدم صلاح جاهين خلال فترة الستينات، والتي شهدت ثورة يوليو عدة أشعارر خلدها كأغاني الراحل "عبد الحليم حافظ" بصوته ومن أهم هذه الأغاني ناصر يا حرية، و يا أهلا بالمعارك، وبستان الاشتراكية، وبالأحضان، وأحنا الشعب.


تعاون مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في الأغنية الوطنية ومن أشهرها "صورة، إحنا الشعب، التى تغنى بهابعد انتخاب الرئيس عبد الناصر لفترة رئاسية عام 1956، وتعد أول لقاء فنى بين الثلاثى عبدالحليم والملحن كمال الطويل، والشاعر صلاح جاهين، ثم أغنية "الله يابلدنا الله على جيشك والشعب معاه"، ألحان محمد عبدالوهاب، سنة 1956وتغنى بها عبدالحليم بعد العدوان الثلاثى.

txt

ثقافة الوادي الجديد تنظم ورش عمل لفنون الرسم بالخامات البيئية

txt

"مصر للمصريين".. استعراض غنائي في احتفالات بأصحاب الهمم بـ ثقافة الغربية|صور

الكينج محمد منير 

 

 عُرض فيلم "الطوفان" ليوسف شاهين، فى سبتمبر 1986، بعد أكثر من خمسة شهور من رحيل كاتب أغنية "بعد الطوفان" وهو صلاح جاهين والتى غناها محمد منير فى أحداث الفيلم، ثم عاد الملك وغنى عام 1990 فى ألبوم "يا اسكندرية" أغنيتين هما (المريلةالكحلى، اتكلموا) وعلى مسافة أبعد فى عام 2005 غنى منير فى ألبوم "امبارح كان عمرى عشرين" بأغنية (إديا فى جيوبى" وكلماتها من رباعيات صلاح جاهين، وأخير وبعد إصدار الألبوم الأخير لمنير "يا أهل العرب والطرب" بحوالى شهرين أصدر أغنيته "ولد وبنت" وهى أيضا من الرباعيات.

 

على الحجار 

 

قام الملحن "سيد مكاوي" بتلحين عدد من رباعيات صلاح جاهين، وقدمها بصوته الفنان الكبير "علي الحجار" حيث قدم ألبوم رباعيات صلاح جاهين من والذى تم إنتاجه و توزيعه فى العام 1978.

عبد الحليم حافظ محمد منير الكينج محمد منير العدوان الثلاثي الأغنية الوطنية محمد عبدالوهاب الشاعر صلاح جاهين الرئيس عبد الناصر

موضوعات متعلقة

ثقافة الوادي الجديد تنظم ورش عمل لفنون الرسم بالخامات البيئية

"مصر للمصريين".. استعراض غنائي في احتفالات بأصحاب الهمم بـ ثقافة الغربية|صور

ترشيحاتنا

أرتيتا يكشف حقيقة حرمان النني من المشاركة مع مصر في أمم أفريقيا

الصحة : التونة والماكريل تقوي المناعة ضد الكورونا

وزير النقل يحكي موقفا إنسانيا عن الرئيس: رفض إحالة شركتين للنيابة وطالب بتوفيق أوضاعهما | فيديو

لأول مرة في العالم.. كامل الوزير: إضافة 18 كيلو مترا أرصفة لميناء السخنة | فيديو

السيسي يكلف الداخلية والقوات المسلحة بمنع الإنشاء على أجناب المحاور الجديدة بعمق كيلو متر

مش هوزع فلوس وهعلمهم يصيدوا السمكة..وتحذير لوزير النقل..أبرز تصريحات الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منى إش إش تدافع عن ابنتها ماهيتاب ماجد المصرى بعد طرد بعض الحاضرين من حفل زفافها

الرئيس السيسي: مش هوزع فلوس على الناس بس هوفر فرص عمل

احذر.. تناول الأرز والمكرونة البايتة تصيبك بالتسمم

المجهول يطلع بره.. انفعال ابنة ماجد المصري على معازيم حفل زفافها |شاهد

قبل مواجهة الأهلي وفيوتشر.. عربي بدر يتعرض لحادث سير | شاهد

انتبه.. مخاطر ارتداء الجورب أثناء النوم في الشتاء

قرار صادم من موسيماني تجاه مهاجم الأهلي .. إعرف التفاصيل

شهيد الشهامة.. عاتب مسجل على معاكسة صديقته بألفاظ بذيئة فمزقه أمامها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور تامر حبيب وعمرو يوسف.. عمرو دياب مع محمد حماقى يحتفلان بالكريسماس

نشرة المنوعات.. صالون حلاقة في الفضاء.. زفاف 3 ثعابين كوبرا .. ورجل يبلغ الشرطة عن والديه لسبب هايف

شاهد.. لحظة زفاف 3 ثعابين "كوبرا" في مقطع فيديو مدهش

رجل يبلغ الشرطة عن والديه بتهمة قتل شقيقه.. ومفاجأة عند وصول الدورية

فيديو

فيديو جراف.. ماذا فعل أدهم نابلسي بعد اعتزاله الغناء ؟.. تفاصيل

ميريام فارس تحتفل بالكريسماس مع أولادها على طريقتها الخاصة.. فيديو

كيف رد حسن شاكوش على تعليق صابر الرباعي بأن صوته يشبه النساء.. فيديو

توقعات الحالة العاطفية للأبراج لعام 2022 .. تحذير للميزان والحوت ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الرؤية والإنجاز.. المعجزة المصرية

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ