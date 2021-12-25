المريلة الكحلي واحنا الشعب .. أغانى من رباعيات الشاعر صلاح جاهين

ايديا في جيوبي و صورة و المريلة الكحلي |أغانى مازالت تتردد إلى يومنا هذا بل هي من أشهر الأغانى و يرجع الفضل فيها إلى رباعيات الشاعر الكبير صلاح جاهين الذي استمد اشهر المطربين اغانيهم من رباعياته .

العندليب عبدالحليم حافظ

قدم صلاح جاهين خلال فترة الستينات، والتي شهدت ثورة يوليو عدة أشعارر خلدها كأغاني الراحل "عبد الحليم حافظ" بصوته ومن أهم هذه الأغاني ناصر يا حرية، و يا أهلا بالمعارك، وبستان الاشتراكية، وبالأحضان، وأحنا الشعب.



تعاون مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في الأغنية الوطنية ومن أشهرها "صورة، إحنا الشعب، التى تغنى بهابعد انتخاب الرئيس عبد الناصر لفترة رئاسية عام 1956، وتعد أول لقاء فنى بين الثلاثى عبدالحليم والملحن كمال الطويل، والشاعر صلاح جاهين، ثم أغنية "الله يابلدنا الله على جيشك والشعب معاه"، ألحان محمد عبدالوهاب، سنة 1956وتغنى بها عبدالحليم بعد العدوان الثلاثى.

الكينج محمد منير

عُرض فيلم "الطوفان" ليوسف شاهين، فى سبتمبر 1986، بعد أكثر من خمسة شهور من رحيل كاتب أغنية "بعد الطوفان" وهو صلاح جاهين والتى غناها محمد منير فى أحداث الفيلم، ثم عاد الملك وغنى عام 1990 فى ألبوم "يا اسكندرية" أغنيتين هما (المريلةالكحلى، اتكلموا) وعلى مسافة أبعد فى عام 2005 غنى منير فى ألبوم "امبارح كان عمرى عشرين" بأغنية (إديا فى جيوبى" وكلماتها من رباعيات صلاح جاهين، وأخير وبعد إصدار الألبوم الأخير لمنير "يا أهل العرب والطرب" بحوالى شهرين أصدر أغنيته "ولد وبنت" وهى أيضا من الرباعيات.

على الحجار

قام الملحن "سيد مكاوي" بتلحين عدد من رباعيات صلاح جاهين، وقدمها بصوته الفنان الكبير "علي الحجار" حيث قدم ألبوم رباعيات صلاح جاهين من والذى تم إنتاجه و توزيعه فى العام 1978.