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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"مصر للمصريين".. استعراض غنائي في احتفالات بأصحاب الهمم بـ ثقافة الغربية|صور

ثقافة الغربية
ثقافة الغربية

احتضنت المدرسة الفندقية بطنطا، فعاليات احتفال “ثقافة الغربية” ضمن إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش بذوي القدرات الخاصة، حيث نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في الغربية، يوما لتكريم العديد من أطفال ذوي القدرات.

وبدأت الفعاليات بقراءة لبعض آيات القرآن الكريم، فيما قدم أحد مواهب المدرسة الفندقية فاصلا متميزا من التواشيح والأناشيد الدينية. 

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واستمتع الحضور باستعراض راقص قدمه أطفال ذوي القدرات من المدرسة الفكرية بطنطا، تحت عنوان "اسكندراني"، كما قدمت مواهب المدرسة الفندقية اسكتش فني بعنوان "هي وهو" فيما استعرضت مواهب المدرسة الفكرية إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه حكم مصر، وذلك من خلال عرض مسرحي قصير. 


وقام أطفال ذوي القدرات بتقديم الشكر والتقدير للرئيس السيسي، بعدما تفضل بالتصديق على قانون يعاقب كل من تنمر على ذوي القدرات، حيث قدم الأطفال مشهدا دراميا، أظهر صور التنمر على ذوي الهمم، وكيف انتصر الرئيس لهم.


وعن الوحدة الوطنية، قدم أطفال استعراضا غنائيا تحت عنوان "مصر للمصريين" والذي ظهر خلاله طفلين ارتدى أحدهم زي قس، فيما ارتدى الآخر زي شيخ، في اشارة بأن مصر لن يفرقها اختلاف دين ولا تعارض في المعتقدات. 


من جانبه أشار ناصر حسن وكيل وزارة التعليم بالغربية إلى أن ذوي القدرات في عيون الدولة المصرية، فيما أضافت مديرة قصر ثقافة الطفل بطنطا، أن دمج ذوي القدرات، هو أحد أهم استراتيجيات عمل وزارة الثقافة، بقيادة الدكتورة الفنانة ايناس عبد الدايم. 


واختتم اليوم بفاصلا مميزا من الاستعراض بالتنورة، نال به استحسان الحضور، كما شهدت الاحتفالية منح شهادات التميز والتقدير، للعديد من المواهب التي شاركت في تقديم فقرات اليوم الاحتفالي.

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وزارة التعليم وزارة الثقافة السيسي إيناس عبد الدايم الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة الغربية التربية والتعليم

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