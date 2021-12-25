سناء جميل: يوسف شاهين بجح وأكره فاتن حمامة.. نوستالجيا

كشفت الفنانة الراحلة سناء جميل عن علاقتها بعدد من النجوم ولعل من أبرزها الفنانة فاتن حمامة والفنانة داليدا والمخرج يوسف شاهين.

وقالت سناء جميل فى لقاء تليفزيونى نادر مع الإعلامية صفاء أبو السعود ببرنامج “ساعة صفا" : إن علاقتى بالفنانة فاتن حمامة لم تكن جيدة، وكانت هناك بعض المشاحنات حيث كان ضمن بعض النجوم الذين كانوا يرغبون فى ابتعادى عن الساحة الفنية خاصة بعد نجاحى فى فيلمى “بداية ونهاية" و"الزوجة الثانية".

وأضافت سناء جميل: وبرغم من ذلك لم اقابل هذا الأمر بأي اساءة وبلغ الأمر منتهاه معى عندما علمت برفضها التام التعامل مع فى اى عمل فنى وهو الأمر الذى دفعنى لكرهها.

وأما عن المخرج يوسف شاهين فقالت سناء جميل : يوسف شاهين أقل ما يوصف به أنه “بجح” حيث قام باستدعائى للمشاركة فى فيلم “وداعا بونابرت” وقلت له ارسل لى الورق والدور الذى سأقوم بتأديته وبعدها علمت بان دورى مجرد أن أمر من مكان إلى آخر كان لابد من الرد عليه بكلمة واحدة وهى “بجح” أن يرسل دى دور كهذا والفيلم فشل".

وأوضحت سناء جميل: أن يوسف شاهين كان سببا رئيسيا فى انتحار داليدا وذلك بعد فشل فيلم “اليوم السادس” والذى كانت تعول عليه أملا كبيرة فى أن تستعيد عافيتها الفنية ونجاحها.

وأشارت سناء جميل : “يوسف شاهين لم افهم أعماله وأراه من المخرجين المتكبرين”.