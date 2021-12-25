الإثنين المقبل.. مناقشات جهود الدولة في الزيادة السكانية والهجرة غير الشرعية على مائدة البرلمان

تشهد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الاثنين عرض جهود مصر في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بحضور السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية الإتجار بالبشر.



و تناقش لجنة الشئون الافريقية خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في الشأن الأفريقي.

و تناقش لجنة الدفاع و الامن القومي تأثير الزيادة السكانية على الأمن القومي المصري بحضور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والمجلس القومي للسكان.

و تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن النظر في إخراج جميع شرائح العاملين بجميع قطاعات الدولة أو العمالة غير المنتظمة أو أصحاب المعاشات من نظام شرائح الكهرباء.

و تناقش لجنة الصناعة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، بشأن فرض رسوم إغراق على خام الـ B.V.C المفروضة على واردات الخام من أمريكا مما يُهدد عدد من المصانع العاملة في هذه الصناعة بالتوقف، وبحث أسباب توقف مصنع ستيرينكيس بالدخيلة والذي ينتج خامة البولي ستيرين، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

و تناقش لجنة المشروعات المتوسطة و الصغيرة معوقات الانتهاء من تنفيذ الــ (13) مجمعاً صناعياً للمشروعات الصغيرة على مستوى الجمهورية، والوقوف على الإجراءات والاشتراطات التي تم طرحها للشباب وأسباب ضعف نسب الإشغال بها.

و تناقش لجنة التعليم و البحث العلمي طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، بشأن إعلان السيد الوزير عن إلغاء نظام التشعيب " علمي علوم – علمي رياضة) في الثانوية العامة بداية من دفعة 2022/2023، على أن يكون نظام التشعيب مطبقاً على دفعة هذا العام 2021/2022 فقط.

و تناقش لجنة الاعلام و الثقافة و الاثار تقرير اللجنة المشتركة الذى أعدته عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون بإنشاء صندوق السياحة والآثار بالاشتراك مشترك مع مكتبي لجنتي السياحة والطيران المدني، والخطة والموازنة.

و تستكمل لجنة السياحة و الطيران مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.



و ينعقد الاجتماع بالاشتراك مشتركة مع مكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية