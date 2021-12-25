دي ناس حاولت تشتغل.. السيسي لوزير الداخلية: كل يوم ألاقيكم ماسكين مصانع مخالفة

وجه الرئيس السيسي لوزير الداخلية: كل يوم ألاقيكم ماسكين مصانع مخالفة.. يا جماعة دي ناس حاولت تشتغل.



وتحدث الرئيس السيسي عن وجود المصانع غير المرخصة، قائلا:" كان بيتعمل للمصانع غير المرخصة قضايا ولكن إحنا لازم نقف معاهم..انا قولت للنقابة الإدارية دي ناس حاولت تشتغل حتى لو بطريقة غير مظبوطة..إحنا بقى نخليه مظبوط ونحاول نقنن أوضاعهم.



وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية، :" إحنا مش بنقنن الوضع عشان ناخد منهم حاجة..أوعى تفتكر إن البلد عايزة تستجدي ضرائب.. إحنا بس مش عايزين حد يغلط".

واستطرد: إحنا مش بنترصد الغلط والأخطاء..متابعا: "إحنا معاك في المحاولة بس مش معاك في الغلط".

