في عهد الرئيس السيسي.. التعليم العالي: تنفيذ 168 مشروعًا بجامعات إقليم الصعيد والتكلفة 35 مليار جنيه..طفرة غير مسبوقة بالمستشفيات الجامعية

إنجازات وزارة التعليم العالي عهد الرئيس السيسي

إنشاء 4 جامعات تكنولوجية في إقليم الصعيد

تنفيذ 168 مشروعًا في جامعات إقليم الصعيد بـ35 مليار جنيه

طفرة غير مسبوقة بالمستشفيات الجامعية

إطلاق وزارة التعليم العالي 9 منصات وبوابات تفاعلية

شهدت فترة تولي الرئيس السيسي، منصب رئاسة جمهورية مصر العربية تحولات عدة داخل المجتمع المصري كان أبرزها نهضة كبرى غير مسبوقة بقطاع التعليم العالي، حيث انتشرت الجامعات الأهلية ذات الإمكانيات والتخصصات المتقدمة في جميع محافظات مصر، ليصبح التعليم المصري منافسا لجميع النظم التعليمية في الشرق الأوسط.

قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان السابق ، ومستشار وزير التعليم العالي في فرع الجامعات الأوروبية فى مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن قطاع التعليم يشهد طفرة غير مسبوقة من حيث تقديم برامج مميزة للطلاب تواكب سوق العمل .

وأكد أن الجامعات الأهلية لن تكون بديلًا عن الجامعات الحكومية لأن التعليم الحكومي يُعد الأساس، مؤكدًا على حدوث تكامل مشترك بينهما من خلال الأساتذة الذين سيتم انتدابهم من الجامعات الحكومية للتدريس في الأهلية، منوهًا أن هذا سيصب في مصلحة الطلاب بالنهاية.

وأكد الدكتور ماجد نجم خلال تصريحاته لـ صدي البلد، إنه دخل الخدمة منذ العام الدراسي الجديد 4 جامعات أهلية دولية جديدة، وهي جامعة العلمين والمنصورة الجديدة والجلالة، مؤكدا أنها جامعات لها طابع دولى.

وتابع أنه تم توقيع اتفاقيات جديدة مع جامعة هيروشيما اليابانية وجامعة اريزونا الأمريكية وهى الجامعة رقم 1 فى أمريكا على مستوى الابتكار، لافتا إلى أن تلك الجامعات سيكون بها تخصصات للتكنولوجيا وهندسة الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وأوضح أنه تم إنشاء الجامعات الأجنبية لتعزيز الصلات بين منظومة التعليم العالي داخل جمهورية مصر العربية ومثيلاتها فى الدول المتقدمة، وإتاحة تعليم عالمي على أرض مصر، وتحقيق المزيد من التنوع والتنافسية بين الجامعات، فضلًا عن توفير نفقات البعثات وجذب الطلاب الوافدين من خارج مصر، وإثراء التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع الفاعلة في حقل التعليم العالي والبحث العلمي للاستفادة من التجارب الدولية، والحد من ظاهرة العقول المهاجرة.

وكشف الدكتور ماجد نجم أن التعليم العالي شهد، العديد من الإنجازات خلال الفترة من 2014 وحتى 2021، جاء في مقدمتها الاهتمام بملف تطوير الجامعات في إقليم الصعيد، في ظل ما يحظى به الإقليم من اهتمام بالغ ومتابعة دورية من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يوجه دائمًا بالاهتمام بتنفيذ مشروعات قومية تحقق التنمية المستدامة في كافة ربوع الوطن.

وأوضح أن هذه المشروعات التي يتم تنفيذها في 9 جامعات حكومية في إقليم الصعيد، وهي (أسوان، أسيوط، الأقصر، الفيوم، المنيا، الوادي الجديد، بني سويف، جنوب الوادي، سوهاج).

وأشار نجم إلى أن المستشفيات الجامعية تشهد طفرة كبيرة للارتقاء بأدائها وتقديم خدمة صحية مناسبة للمواطن المصري، موجهًا الشكر للدكتور خالد عبدالغفار على دعمه الدائم للمستشفيات الجامعية .

وأوضح أن المستشفيات الجامعية تقف جنبا الى جنب مع وزارة الصحة لتقديم الخدمة على أكمل وجه للمواطن المصري .

كما شهد التعليم العالي والبحث العلمي، العديد من الإنجازات خلال الفترة من 2014 وحتى 2021، جاء في مقدمتها الاهتمام بملف تطوير الجامعات في إقليم الصعيد، في ظل ما يحظى به الإقليم من اهتمام بالغ ومتابعة دورية من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يوجه دائمًا بالاهتمام بتنفيذ مشروعات قومية تحقق التنمية المستدامة في كافة ربوع الوطن.

وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول المشروعات القومية التي شهدتها الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية بصعيد مصر.

وأفاد التقرير بأنه يتم تنفيذ 168 مشروعًا في جامعات إقليم الصعيد (شمال ووسط وجنوب الصعيد)، بإجمالي تكلفة تبلغ 35 مليار و364 مليون جنيه، وهذه المشروعات مُقسمة كالآتي، (93 مشروعًا تعليميًا بإجمالي تكلفة تبلغ 28 مليار و223 مليون جنيه، و26 مشروعًا في المُستشفيات الجامعية بإجمالي تكلفة 4 مليارات و806 مليون جنيه، و48 مشروعًا خدميًا بإجمالي تكلفة 2 مليار و300 مليون جنيه، ومشروع إنتاجي بتكلفة 35 مليون جنيه، فيما تم الانتهاء من تنفيذ 75 مشروعًا بنسبة 100%.

وأوضح التقرير أن هذه المشروعات التي يتم تنفيذها في 9 جامعات حكومية في إقليم الصعيد، وهي (أسوان، أسيوط، الأقصر، الفيوم، المنيا، الوادي الجديد، بني سويف، جنوب الوادي، سوهاج).

وأشار التقرير إلى أن إقليم "شمال الصعيد" يضم 3 جامعات حكومية (بني سويف، المنيا، الفيوم)، وبلغ عدد المشروعات التي يتم تنفيذها في الجامعات الثلاثة 62 مشروعًا، بإجمالي تكلفة 12 مليار و964 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 31 مشروعًا بنسبة 100%.

وأضاف التقرير أن إقليم "وسط الصعيد" يضم جامعتين، وهما (أسيوط والوادي الجديد)، وبلغ عدد المشروعات التي يتم تنفيذها في الجامعتين 24 مشروعًا، بإجمالي تكلفة 5 مليار و927 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعًا بنسبة 100%.

وأشار التقرير إلى أن إقليم "جنوب الصعيد" يضم 4 جامعات (جنوب الوادي، سوهاج، أسوان، الأقصر)، وبلغ عدد المشروعات التي يتم تنفيذها في الجامعات الأربعة 82 مشروعًا، بإجمالي تكلفة 16 مليار و473 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 36 مشروعًا بنسبة 100%.

وأوضح التقرير أن المشروعات تتضمن إنشاء 7 جامعة أهلية تابعة للجامعات الحكومية، وهي (جامعة أسوان الأهلية، جامعة أسيوط الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية)، بإجمالي تكلفة 21 مليار و527 مليون جنيه.

وفي إطار الاهتمام بالتعليم التكنولوجي واستحداث مسار تعليمي جديد، يتم إنشاء 4 جامعات تكنولوجية في إقليم الصعيد ( جامعة بني سويف التكنولوجية، جامعة أسيوط التكنولوجية، جامعة المنيا التكنولوجية، جامعة الأقصر التكنولوجية)، بإجمالي تكلفة مليار و717 مليون جنيه.

وأوضح عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن حصاد أداء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال السنوات السبع الماضية، يؤكد على شمول المشروعات القومية فى مجال التعليم العالي لكافة ربوع الوطن، حيث تنتشر الجامعات الحكومية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب في حدود مصر، مشيرًا إلى استمرار متابعة الوزارة لكافة المشروعات القومية الكُبرى التي يتم تنفيذها بكافة المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة والأهلية، ومؤكدًا على أن الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة بشكل مباشر من الموازنة العامة بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص، تؤكد على الأهمية التى توليها الدولة لمشروعات التعليم العالي، حيث يتم إنشاء كليات جديدة بالجامعات الحكومية ، وجامعات أهلية وتكنولوجية وخاصة جديدة في إقليم الصعيد، لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي. وستشهد الفترة القادمة افتتاح العديد من الجامعات الأهلية والخاصة والتكنولوجية بصعيد مصر.

كما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا قدمه الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، حول حصاد أداء منظومة التحول الرقمي، في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، خلال عام 2021.

وأشار التقرير إلى جهود الوزارة لتقديم خدمات حكومية رقمية مُتميزة، وتحسين أداء الخدمات الإلكترونية بالوزارة والجهات التابعة لها؛ لتطوير البنية التحتية والمعلوماتية بالجامعات الحكومية، والجامعات التكنولوجية، والمعاهد الفنية، والمراكز البحثية، والمستشفيات الجامعية، وذلك بتنفيذ مشروعات مثل (الاختبارات المميكنة، ونظم التعلم الإلكتروني، وميكنة المستشفيات الجامعية، وبوابة الطلاب الوافدين) بإجمالي تكلفة تزيد على 8 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أنه تم تدريب ما يزيد عن 17 ألف مُتدرب على شهادة أساسيات التحول الرقمي بالجامعات المصرية، وإعادة تقييم واعتماد 20 مركزًا للتدريب والاختبارات بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى نجاح الاختبارات الإلكترونية، والتي تمت على مرحلتين، المرحلة الأولى بقيمة تقديرية 1.1 مليار جنيه، وجاري استكمال توريد كافة الأجهزة والمُعدات بجميع الجامعات، وتركيب وتشغيل مراكز الاختبارات الإلكترونية بعدد 16 جامعة والانتهاء من 90% من المنظومة المطلوبة لخدمة كليات القطاع الصحي، وستبلغ تكلفة المرحلة الثانية 3 مليار و335 مليون جنيه.

وأضاف التقرير، أن الوزارة أطلقت 9 منصات وبوابات تفاعلية، منها منصات القبول والتنسيق الإلكتروني، وتدشين موقع التسجيل الإلكتروني للجامعات الأهلية، وتطوير منظومة الطلاب الوافدين في إطار مبادرة "ادرس فى مصر"، بالإضافة إلى تطوير الموقع الإلكتروني للبعثات، ومنصة منح الجامعة الأمريكية لطلاب الثانوية العامة ومدارس"STEM"، وإطلاق منصة الإشراف العلمي للدارسين المصريين على نفقاتهم الخاصة، وربطها مع الجهات المعنية والمكاتب الثقافية والسفارات والقنصليات بالخارج.