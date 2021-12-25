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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطارنة الكنيسة الكاثوليكية بالإسماعيلية يتلقون تهاني عيد الميلاد المجيد

خلال اللقاء
خلال اللقاء

استقبل الأنبا دانيال لطفي مطران إيبارشيّة الإسماعيليّة ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك والأنبا مكاريوس توفيق المطران الشرفي للإيبارشية صباح اليوم السبت، الأنبا سيرافيم مطران إيبارشية الإسماعيلية للأقباط الأرثوذكس والأنبا تادرس مطران بورسعيد للأقباط الأرثوذكس.

 

وتأتي الزيارة، لتهنئة الكنيسة الكاثوليكية بعيد الميلاد المجيد، سائلين الله وحدة شعبه وكنيسته.

 

وكانت أقامت مطرانية الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية مساء أمس الجمعة، قداس عيد الميلاد المجيد في كنيسة مارمرقس.


وترأس الصلاة المطران الأنبا دانيال ولفيف من الآباء الكهنة وهم القمص إغاثون خير وكيل المطرانية والأب يوسف رمزي والأب جوفاني قاصد رعاة الكاتدرائية في حضور العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية لتقديم التهنئة نيابة عن محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة.


وشهدت كنيسة مارمرقس إجراءات أمنية مشددة لتأمين المصليين مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.


وأوضح الأنبا دانيال لطفي، أن هذه الأعياد تشملنا وتفرحنا جميعا إذا كنا مسلمين أو مسيحيين فنحن في وطن واحد وجسد واحد وكلنا أعضاء في هذا الجسد وكل سنة ونحن جميعا طيبون، وقدم الشكر إلى اليوم السابع لاهتمامه وتواجده مع الكنيسة الكاثوليكية والمكتب الإعلامى وإظهار كل الأنشطة وحضورهم في المجتمع.

 

وأضاف أن أعياد الميلاد هذا العام لها طابع خاص فيعتبر بعد ظروف كورونا وعلى الرغم من أن هناك بعض التحديات والصعوبات إلا أن فيه هذه القدرة للانفتاح أكثر وضوحًا فى مظاهر الأعياد والكنيسة الكاثوليكية فى مصر تشدد على الإجراءات وتأكد على الوقاية وعلى أهمية أخذ اللقاح وعلى أهمية الاحتفاظ بكل الإجراءات الاحترازية.

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