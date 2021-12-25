"آنتي قلبي وربنا" لـ عمر كمال و شيماء المغربي تريند رقم 1 على اليوتيوب

حقق مهرجان “آنتي قلبي وربنا” لـ عمر كمال وشيماء المغربي، نجاحا كبيرا حيث احتلت التريند رقم 1 بعد طرحها عبىر القناة الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

كما حقق مهرجان “آنتي قلبي وربنا”، أكثر من 2 مليون مشاهدة ولاقى إعجاب محبي شيماء مغربي وعمر كمال.

ومهرجان “آنتي قلبي وربنا”، غناء: عمر كمال وشيماء المغربي، وكلمات: اسلام المصري، وآلحان: علي صابر - عمر كمال، وتوزيع: اسلام ساسو.

وظهر عمر كمال ، في الفيديو وهو يحتفل بتخطي أغنيته أنتي قلبي حاجز 2 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

يذكر أن المطرب عمر كمال، روَّج لحفليه الجديدين الذي سيقامان في تركيا، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشر عمر كمال، البوستر الدعائي للحفل، صحبه بتعليق: "حبايبي وأصحابي في تركيا، هكون موجود في حفلتين يوم 22 ويوم 25 ديسمبر إن شاء الله في إسطنبول".

كما حقق برومو مهرجان "أنتي قلبي وربنا" لـ عمر كمال وشيماء المغربي، نجاحا كبيرا، وكسر حاجز المليونين مشاهدة، وتصدر التريند رقم 4 في مصر؛ بعد ساعات من طرحه عبر القناة الرسمية على “يوتيوب”.



