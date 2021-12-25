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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"آنتي قلبي وربنا" لـ عمر كمال و شيماء المغربي تريند رقم 1 على اليوتيوب

عمر كمال
عمر كمال

حقق مهرجان “آنتي قلبي وربنا” لـ عمر كمال وشيماء المغربي، نجاحا كبيرا حيث احتلت التريند رقم 1 بعد طرحها عبىر القناة الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

 

كما حقق مهرجان “آنتي قلبي وربنا”، أكثر من 2 مليون مشاهدة ولاقى إعجاب محبي شيماء مغربي وعمر كمال.

 

ومهرجان “آنتي قلبي وربنا”، غناء: عمر كمال وشيماء المغربي، وكلمات: اسلام المصري، وآلحان: علي صابر - عمر كمال، وتوزيع: اسلام ساسو.

 

وظهر عمر كمال ، في الفيديو وهو يحتفل بتخطي أغنيته أنتي قلبي حاجز 2 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

عمر كمال يحتفل بتخطي أغنية "إنتي قلبي" حاجز الـ 2 مليون مشاهدة

شاهد.. عمر كمال يصدر كليب "أنتى قلبى".. فيديو

يذكر أن المطرب عمر كمال، روَّج لحفليه الجديدين الذي سيقامان في تركيا، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 

ونشر عمر كمال، البوستر الدعائي للحفل، صحبه بتعليق: "حبايبي وأصحابي في تركيا، هكون موجود في حفلتين يوم 22 ويوم 25 ديسمبر إن شاء الله في إسطنبول".

 

كما حقق برومو مهرجان "أنتي قلبي وربنا" لـ عمر كمال وشيماء المغربي، نجاحا كبيرا، وكسر حاجز المليونين مشاهدة، وتصدر التريند رقم 4 في مصر؛ بعد ساعات من طرحه عبر القناة الرسمية على “يوتيوب”.


 

عمر كمال شيماء المغربي آنتي قلبي وربنا اسلام ساسو إسطنبول ديسمبر

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