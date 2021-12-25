شقق الإسكان..طرح وحدات سكنية بحلوان وخصم 3% من الثمن فى هذه الحالة

يستعد الجهاز المركزى للتعمير والإسكان، لطرح 31 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمدينة حلوان، وذلك بمساحات تبدأ من 95 متر حتى 120 متر، وبتيسيرات تصل إلى 15 سنة.

ومن المقرر أن يتم طرح كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالوحدات المطروحة للحجز، يوم 16 من يناير 2022، كما يبدأ الحجز يوم 25 يناير، علما بأن الحجز سيتم بنظام أسبقية الدفع.



وتبدأ مساحات الوحدات من 95 متر وتبدأ الأسعار من 4460 جنيها للمتر المربع الواحد، ويقوم العميل بسداد 10% جدية حجز، وبعد ذلك تسديد 15% دفعة تخصيص، بالإضافة إلى 25% من ثمن الوحدة كدفعة استلام.

أما فى حالة السداد الفورى فيسدد العميل 50% المتبقية من ثمن الوحدة خلال 3 أشهر من تاريخ التخصيص ويمنح خصم 3% من ثمن الوحدة، كما أنه من الممكن تسديد ثمن الوحدة على هيئة أقساط لمدة 15 سنة بفائدة 7%.