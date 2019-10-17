رئيس جهاز التعمير والإسكان: محور 30 يونيو يوفر 50 ألف فرصة عمل

أكد المهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير والإسكان، أن مشروعات إنشاء الطرق والإسكان القائمة حاليًا، مجال جيد لتوفير فرص عمل للعمالة الموجودة في مصر.



وأضاف في حواره ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دى إم سى" ، أن محور 30 يونيو ضم 50 ألف عامل، على مدار 3 سنوات، كما ساهم في ربط المدن بعضها البعض، وتيسير شبكة المواصلات.



تابع رئيس الجهاز المركزي للتعمير والإسكان:"المحور ربط بين الإسماعيلية وحتى بورسعيد وصولًا إلى طريق السويس ثم يمتد إلى العين السخنة والغردقة"، لافتا إلى أنه ضم 17 كوبري.



وأوضح أن الخطة القومية في إنشاء الطرق والكباري يتم دراستها بناء على مطالب جميع الجهات، ليبدأ التخطيط للطرق، وتحديد الهيئات التى يتم إسناد العمل لها، منوهًا إلى أن هناك 3 جهات وهي هيئة الطرق والكباري والهيئة الهندسية القوات المسلحة والجهاز المركزي للتعمير والإسكان.