غداً .. تامر عاشور يطرح أغنية تيجي نتراهن

يستعد الفنان تامر عاشور، لطرح أغنيته الجديدة التي تحمل إسم “تيجي نتراهن” غداً عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

وكان تامر عاشور، قد طرح برومو أغنيته “تيجي نتراهن” عبر القناه الرسمية ولاقى البرومو اعجاب كبير من الجمهور حيث احتل البرومو تريند رقم 9.

روج الفنان تامر عاشور لصدور أحدث أغانيه "تيجي نتراهن"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر تامر عاشور صورة بوستر الأغنية، وعلق كاتبًا: "#تيجي_نتراهن خليك اول واحد يسمع برومو اغنيه "تيجي نتراهن “ النهارده، واشترك في القناه الرسميه على اليوتيوب واسمعها كامله يوم ٢٦ ديسمير الساعه ٧”.

وكشف النجم تامر عاشور، عن صناع ألبومه الجديد الذي من المقرر إطلاقه في نهاية الشهر الحالي وتم الانتهاء من تسجيل جميع أغانيه.

وأعلن تامر في تصريحات صحفية أن الألبوم الجديد يشهد تغييرات ملحوظة يلتمسها جمهوره سواء في الكلمات أو اللون الغنائي إضافة إلى مفاجآت من المقرر الكشف عنها قبيل إطلاقه في نهاية ديسمبر الجاري.