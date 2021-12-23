26 ديسمبر.. تامر عاشور يروج لصدور أحدث أغانيه تيجي نتراهن

روج الفنان تامر عاشور لصدور أحدث أغانيه "تيجي نتراهن"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر تامر عاشور صورة بوستر الأغنية، وعلق كاتبًا: "#تيجي_نتراهن خليك اول واحد يسمع برومو اغنيه "تيجي نتراهن “ النهارده، واشترك في القناه الرسميه على اليوتيوب واسمعها كامله يوم ٢٦ ديسمير الساعه ٧”.

وكشف النجم تامر عاشور، عن صناع ألبومه الجديد الذي من المقرر إطلاقه في نهاية الشهر الحالي وتم الانتهاء من تسجيل جميع أغانيه.

وأعلن تامر في تصريحات صحفية أن الألبوم الجديد يشهد تغييرات ملحوظة يلتمسها جمهوره سواء في الكلمات أو اللون الغنائي إضافة إلى مفاجآت من المقرر الكشف عنها قبيل إطلاقه في نهاية ديسمبر الجاري.

ويشارك في الألبوم الجديد لعاشور من الشعراء جمال الخولى ،مالكى ،هشام صادق ،حسام سعيد ،ادهم معتز ومن الملحنين مدين ،تامر على ،محمود انور ،سامح كريم ،عمرو الشاذلى ،مايكل رامى ومحمدي بالإضافة إلى توزيعات موسيقية ل فهـد ،آسر عاشور ،عمرو الخضرى ،محمد شفيق ،احمد امين ويحى يوسف.

على جانب آخر يستعد تامر عاشور لإحياء حفله الغنائي ضمن فعاليات موسم الرياض 2021 على مسرح أبو بكر سالم يوم الخميس القادم 9 ديسمبر الجاري الذي شهد في العام الماضي حضورا غير مسبق من الآلاف من مختلف الجنسيات العربية.