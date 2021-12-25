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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المحاكمة الصورية.. طالبات الشريعة يفوزن بالمركز الأول في مسابقة اللجنة الدولية

التكريم
التكريم

 قدم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ، التهنئة إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة الكلية؛ بمناسبة فوز طالبات قسم الشريعة والقانون بالكلية بالمركز الأول على مستوى كليات الحقوق بالجامعات المصرية في مسابقة: (المحاكمة الصورية) التي نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتأهل الطالبات لتمثيل جمهورية مصر العربية في المنافسة على مستوى الدول العربية. 

 و ضم فريق الطالبات  كلا من:   
زينب السيد - سارة محمد – أروى محجوب – وشمس عبد العزيز – وإسراء عبد الهادي – وإيمان محمد، وبعضهن من أصحاب الهمم مما أبهرت الجميع.


  وأكد رئيس جامعة الأزهر أن هذه الإنجازات التي تشهدها الجامعة تؤكد على أن طلاب وطالبات جامعة الأزهر متميزون في جميع المجالات العلمية، ووعد رئيس الجامعة بتقديم جميع سبل الدعم الممكن للطالبات حتى يمثلن جامعة الأزهر خير تمثيل، ويكن على خطى فريق إيناكتس جامعة الأزهر الذي تم تتويجه الأول على العالم في مجال ريادة الأعمال. 


   جدير بالذكر أن فريق طالبات الشريعة والقانون جامعة الأزهر  سوف يخوض تصفيات على مستوى العالم العربي في شهر نوفمبر 2022م.

محمد المحرصاوي رئيس جامعة الازهر جامعة الأزهر كلية الدراسات الإسلامية المحرصاوي

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