فتح باب التظلمات للحاجزين في سكن لكل المصريين 2 .. اليوم

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، متمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فتح باب التظلم للحاجزين بإعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 2، بمشروعات الوحدات السكنية تحت التنفيذ- لمتوسطي الدخل- غير المُنطبق عليهم الشروط؛ لاستيفاء المُستندات المطلوبة، وغير المُكتملة؛ لتعديل موقفهم من غير منطبق إلى منطبق.

وجرى الانتهاء من الفرز والفحص المبدئي للمُستندات والبيانات المُسجلة بواسطة المواطنين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، لتحديد المُنطبق عليهم الشروط وغير المُنطبق عليهم الشروط، وفقاً للضوابط المُعلن عنها سابقاً بالإعلان، وذلك بداية من اليوم الأحد الموافق 26 ديسمبر 2021، وحتى يوم الخميس 30 ديسمبر.



و أشارت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه سيتم إتاحة إرسال طلب التظلم إلكترونياً عن طريق إرسال الرقم القومي لصاحب الطلب على الرابط (https://cservices.shmff.gov.eg/Complaints).

و سيدرس موظفو الصندوق طلبات التظلم الواردة من المواطنين ومراجعة البيانات والمستندات المستكملة واتخاذ قرار بشأنها إما بقبول التظلم أو رفضه، مع التأكيد على أنه لن يتم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق الشروط الخاصة بتجاوز الحدود القصوى والدنيا للدخل، وتجاوز حدود السن عليهم وقت التقديم.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه فيما يخص المواطنين المنطبق عليهم الشروط، فقد بلغ عددهم 6528 عميلاً، وسيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، إرسال رسائل نصية لهم؛ لتوجيههم نحو سداد الدفعات ربع السنوية المُستحقة عليهم، طبقاً للمنصوص عليه بكراسة الشروط، بواقع 12 دفعة ربع سنوية خلال مدة التنفيذ وقدرها 3 سنوات.

ونوهت بأن سداد الدفعة الأولى يبدأ في الأول من يناير 2022، وبفترة سماح تبلغ شهرا من تاريخ الاستحقاق، وفي حالة التأخر عن سداد أى دفعة بعد انتهاء فترة السماح المُقررة؛ سيتم احتساب غرامة تأخير تبلغ نسبتها 1.5% من قيمة الدفعة المُتأخرة عن كل شهر تأخير، أو جزء من الشهر.

كما أوضحت أنه تم نشر نتائج فرز طلبات جميع المواطنين الحاجزين ضمن المبادرة الرئاسية بإعلان سكن لكل المصريين 2 لمتوسطي الدخل، على الموقع الإلكتروني للصندوق، والمطروحة بالمُدن التالية: بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة "البداري"، وبورفؤاد.