شروط المنح المقدمة من السعودية |التعليم العالي تعلن التفاصيل

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن افادت سفارة المملكة العربية السعودية ( الملحقية الثقافيه بالقاهره ) برنامج المنح الدراسية المقدمة من حكومة المملكه العربية السعودية والمخصص منها لطلاب جمهورية مصر العربية عدد 594 مقعدا فى الجامعات السعودية في المراحل الدراسية : "دبلوم اللغه العربية ـ بكالوريوس ـ ماجستير ـ دكتوراه".

واشارت إلى ان شروط القبول :

- أن لا يقل سن الطالب عن 17 سنه وان لايزيد عن 25 سنه لمرحلتى دبلوم اللغه العربيه والبكالوريوس

- لا يزيد عمر الطالب عن 30 سنه لمرحله الماجستير

- لا يزيد عمر الطالب عن 35 سنه لمرحلة الدكتوراه

- موافقة حكومه بلد الطالب على دراسته بالمملكة العربية السعودية (خطاب من ادارة البعثات اذا لم يكن له جهة عمل بمصر ـ واذا كان له جهة عمل يتم تقديم خطاب من جهة العمل بالموافقة على الترشيح للبعثات لاصدار خطاب للسفارة السعودية بالقاهره بالموافقة على الترشيح).

- ان لا يكون الطالب قد حصل على منحة اخرى بالمملكة العربية السعودية.

- ان تصدق الشهادات والاوراق من الجهات المختصة.

- إحضار شهادة خلو من السوابق من الجهات الأمنية.

- ان لايكون مفصولا من احدى المؤسسات التعليمية بالمملكة.

- ان يجتاز الفحص الطبى الذى تقرره الانظمة والتعليمات

بينما يتم التقديم من خلال المواقع الالكترونية للجامعات السعوديه، والتخصصات هي : " السياسه ـ القانون ـ التخصصات التربوية ـ إدارة الاعمال ـ الاقتصاد ـ الهندسة ـ الحاسب الالى ـ الزراعة ـ الشريعة وتعليم اللغة العربية ـ الاعلام".

واوضحت أن المزايا التى تقدم لطلاب المنح :ـ

- الرعايه الصحيه

- الرعاية الاجتماعية

- الانشطة الطلابيه والترفيهية

- السكن المجانى

- المكافأه الشهريه : 850 ريال شهريا للتخصصات النظرية

- 900 ريال شهريا للتخصصات العلمية

- البرامج التدريبيه

- تذاكر السفر