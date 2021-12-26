عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شروط المنح المقدمة من السعودية |التعليم العالي تعلن التفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  عن افادت سفارة المملكة العربية السعودية ( الملحقية الثقافيه بالقاهره ) برنامج المنح الدراسية المقدمة من حكومة المملكه العربية السعودية والمخصص منها لطلاب جمهورية مصر العربية عدد 594 مقعدا فى الجامعات السعودية في المراحل الدراسية : "دبلوم اللغه العربية ـ بكالوريوس ـ ماجستير ـ دكتوراه".

txt

انطلاق فعاليات مؤتمر رابطة العلماء المصريين بأمريكا الشمالية وكندا بالعاصمة الإدارية الجديدة

txt

زيادة الأبحاث المنشورة دوليا إلى 370.. حصاد الأنشطة البحثية للمعهد القومي لعلوم البحار 2021

واشارت إلى ان شروط القبول :

- أن لا يقل سن الطالب عن 17 سنه وان لايزيد عن 25 سنه لمرحلتى دبلوم اللغه العربيه والبكالوريوس

- لا يزيد عمر الطالب عن 30 سنه لمرحله الماجستير

- لا يزيد عمر الطالب عن 35 سنه لمرحلة الدكتوراه

- موافقة حكومه بلد الطالب على دراسته بالمملكة العربية السعودية (خطاب من ادارة البعثات اذا لم يكن له جهة عمل بمصر ـ واذا كان له جهة عمل يتم تقديم خطاب من جهة العمل بالموافقة على الترشيح للبعثات لاصدار خطاب للسفارة السعودية بالقاهره بالموافقة على الترشيح).

- ان لا يكون الطالب قد حصل على منحة اخرى بالمملكة العربية السعودية.

- ان تصدق الشهادات والاوراق من الجهات المختصة.

- إحضار شهادة خلو من السوابق من الجهات الأمنية.

- ان لايكون مفصولا من احدى المؤسسات التعليمية بالمملكة.

- ان يجتاز الفحص الطبى الذى تقرره الانظمة والتعليمات

بينما يتم التقديم من خلال المواقع الالكترونية للجامعات السعوديه، والتخصصات هي : " السياسه ـ القانون ـ التخصصات التربوية ـ إدارة الاعمال ـ الاقتصاد ـ الهندسة ـ الحاسب الالى ـ الزراعة ـ الشريعة وتعليم اللغة العربية ـ الاعلام".

واوضحت أن المزايا التى تقدم لطلاب المنح :ـ
- الرعايه الصحيه                
- الرعاية الاجتماعية
- الانشطة الطلابيه والترفيهية
- السكن المجانى
- المكافأه الشهريه : 850 ريال شهريا للتخصصات النظرية
- 900 ريال شهريا للتخصصات العلمية
- البرامج التدريبيه
- تذاكر السفر

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ادارة البعثات سفارة المملكة العربية السعودية الملحقيه الثقافيه بالقاهره برنامج المنح الدراسية حكومة المملكه العربيه السعوديه طلاب جمهورية مصر العربيه

ترشيحاتنا

دعاء في جوف الليل لقضاء الحاجة.. ردده بكل يقين وشاهد النتيجة

شقيقة سوزوكي ألتو.. مازدا كارول تتألق من جديد |صور

فتح باب التظلمات للحاجزين في سكن لكل المصريين 2 .. اليوم

هل يجوز صلاة قيام الليل قبل الفجر مباشرة؟

لمنع تعقبك.. فعل هذه الإجراءات فورا على متصفح جوجل كروم

صلاح في المركز الثالث.. ليفاندوفسكي يتصدر قائمة أفضل 100 لاعب في 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهيد الشهامة.. عاتب مسجل على معاكسة صديقته بألفاظ بذيئة فمزقه أمامها

وفاة الفنانة سماح الإسكندرانية صاحبة أغنية “اقروا الفاتحة لأبو العباس”

صدمة لـ موسيماني.. قرار عاجل من مدرب المغرب بشأن بدر بانون

الاتحاد السكندري يعلن عن أول صفقة شتوية من الزمالك

«مش نزلة برد».. احترس من هذين العرضين لـ متحور أوميكرون

قرار عاجل بتعليق مسابقة الدوري المصري الممتاز

الأرصاد تحذر من الطقس ليلا وتقلبات جوية في هذا التوقيت | فيديو

مصدر أمني: ادعاءات محمود عزت بسوء المعاملة لصرف نظر المحكمة عن جرائمه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقوق الإنسان أولاً.. 7 سنوات من الأمن في عهد الرئيس السيسي

ريهام أيمن تشارك الجمهور صور لها مع زوجها من باريس

مصر تبني جمهوريتها الجديدة.. تنفيذ مشروعات بقيمة 6.2 تريليون جنيه

بحضور تامر حبيب وعمرو يوسف.. عمرو دياب مع محمد حماقى يحتفلان بالكريسماس

فيديو

7 سنوات من الإنجازات.. كيف احتضنت مصر أبناءها في الخارج؟

فترة حدادي على أي زوج لاتتجاوز 3 أيام.. تصريحات صادمة للراقصة دينا|فيديوجراف

حركة بناء مش حساب.. السيسي يوجه بتقنين المصانع غير المرخصة بدلا من القبض على أصحابها

فيديوجراف.. أجمل منها.. عروس تمنع صديقتها من حضور زفافها

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ