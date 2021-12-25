إبراء ذمة .. تفاصيل صلح بهاء سلطان ونصر محروس وإستعداده طرح أغاني جديدة

أعلنت الفنانة إسعاد يونس، إنتهاء الخلاف بين الفنان بهاء سلطان، والمنتج نصر محروس، بعد سنوات من الخلافات بينهما، وإبراء ذمة بهاء سلطان ليحق له التعامل مع أي شركة إنتاج أخرى، نستعرض التفاصيل من خلال التقرير التالي:

نشرت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، برومو حلقتها مع المنتج نصر محروس وبهاء سلطان.

وظهر من خلال البرومو لحظة إنهاء الخلاف الدائر بين نصر محروس وبهاء سلطان وفرحت إسعاد وأطلقت زغرودة في الأستديو.

علم “صدى البلد”، أن النجم بهاء سلطان سجل حلقة تلفزيونية مع النجمة إسعاد يونس وذلك في برنامج صاحبة السعادة حيث سيظهر برفقة المنتج نصر محروس وشقيقه هاني محروس وستعرض الحلقة في الكريسماس.

وعلم “صدى البلد”، أنه خلال الحلقة سيتم إعلان مفاجأة ؛ وهي انتهاء الخلاف بين بهاء سلطان وآل محروس.

وسيقوم المنتج نصر محروس وشقيقه هاني بإعفاء بهاء سلطان عن التعاقدات التي كانت بينهم وفسخ العقد بالتراضي بل سيقوم نصر محروس بالتنازل عن كل الأموال التي كان يدين بها بهاء سلطان له.

ويتفاوض بهاء سلطان مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ؛ والتي بالفعل انهت كل البنود وأصبح تعاون بهاء سلطان معهم قريبا للغاية.

في سياق متصل ينتظر الفنان بهاء سلطان تسجيل باقي أغنيات ألبوم “سيجارة”، والتي أقرت المحكمة أنه شابها عيوب هندسة، وطالبت بإعادة تسجيلها مرة أخرى.

تفاصيل الأزمة قبل الصلح

يذكر أن قام المنتج نصر محروس بتحرير محضر للفنان بهاء سلطان يتهمه بالإساءة للسمعة، وهو ماعطل تسجيل أحد الأغاني التى أقرت بها المحكمة وهو ما أشعل الخلاف بينهما من جديد.



ومن المفارقة أن بهاء يواصل تسجيل أغاني ألبوم "سيجارة"، التي أقرت المحكمة بأن بها عيوب فنية، وصدر حكم بإعادة تسجيلها.



وقال سلطان في بيان صحفي، إنه انتهى من تسجيل أغنية "رامي الحمول"، بستوديو المنتج نصر محروس، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تسجيل باقي الأغنيات وهم "ليالي طويلة"، و "وده حب ولا"، أول مارس المقبل.



وسبق وسجل سلطان أغنية "أنا الغلطان"، وهي أولى أغاني "سيجارة"، التي سيعاد تسجيلها، مؤكدًا أنه لم يتصالح مع المنتج حتى الآن، ولكن ذلك التسجيل تنفيذًا لحكم المحكمة.



وكان قد علق بهاء على ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن صلح بينه وبين المُنتج نصر محروس، قال "بداية لم أسع يومًا لخلاف مع أحد.. لا المُنتج نصر محروس ولا غيره، لكن إيمانًا مني بحق الجماهير في المعرفة فإن ما حدث يوم الإثنين الماضي 19 يناير 2021، هو أني ذهبت لتسجيل أول أغنية ضمن أربع أغاني التي شابها عيب هندسي لا علاقة لي به؛ ولأنني سبق وسجلتهم تعاونًا مني في إخراجها بصورة مرضية طلبت من المحكمة أن تتيح إعادة تسجيلهم وبدأنا بـ"أنا الغلطان".

وأضاف سلطان أن الشركة طبقًا لحكم المحكمة يتبقى لها ثلاث أغنيات بخلاف التي تم تسجيلها، وهم "رامي الحمول "، "ده حب ولا"، "ليالي طويلة".

بينما أنهى سلطان تصريحاته حول التعاون الفترة المُقبلة مع فري ميوزك أو شركات آخرى، قائلا إن الحديث عن هذه الأمور في الوقت الحالي غير وارد، لأننا في الفترة الحالية نقوم بدراسة أكثر من عرض للبدء في تنفيذه المرحلة المُقبلة.