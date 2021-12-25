عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إبراء ذمة .. تفاصيل صلح بهاء سلطان ونصر محروس وإستعداده طرح أغاني جديدة

نصر محروس وبهاء سلطان
نصر محروس وبهاء سلطان

أعلنت الفنانة إسعاد يونس، إنتهاء الخلاف بين الفنان بهاء سلطان، والمنتج نصر محروس، بعد سنوات من الخلافات بينهما، وإبراء ذمة بهاء سلطان ليحق له التعامل مع أي شركة إنتاج أخرى، نستعرض التفاصيل من خلال التقرير التالي:

نشرت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، برومو حلقتها مع المنتج نصر محروس وبهاء سلطان.

وظهر من خلال البرومو لحظة إنهاء الخلاف الدائر بين نصر محروس وبهاء سلطان وفرحت إسعاد وأطلقت زغرودة في الأستديو.

علم “صدى البلد”، أن النجم بهاء سلطان سجل حلقة تلفزيونية مع النجمة إسعاد يونس وذلك في برنامج صاحبة السعادة حيث سيظهر برفقة المنتج نصر محروس وشقيقه هاني محروس وستعرض الحلقة في الكريسماس.

وعلم “صدى البلد”، أنه خلال الحلقة سيتم إعلان  مفاجأة ؛ وهي انتهاء الخلاف بين بهاء سلطان وآل محروس.

وسيقوم المنتج نصر محروس وشقيقه هاني بإعفاء بهاء سلطان عن التعاقدات التي كانت بينهم وفسخ العقد بالتراضي بل سيقوم نصر محروس بالتنازل  عن كل الأموال التي كان يدين بها بهاء سلطان له.

ويتفاوض بهاء سلطان مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ؛ والتي بالفعل انهت كل البنود وأصبح تعاون بهاء سلطان معهم قريبا للغاية.

في سياق متصل ينتظر الفنان بهاء سلطان تسجيل باقي أغنيات ألبوم “سيجارة”، والتي أقرت المحكمة أنه شابها عيوب هندسة، وطالبت بإعادة تسجيلها مرة أخرى.

"صاحبة السعادة" كلمة السر.. بهاء سلطان ينهي خلافه مع نصر محروس في الكريسماس| خاص

وائل الفشنى: بحب صوت آمال ماهر .. و بهاء سلطان يطربني ..فيديو

 

تفاصيل الأزمة قبل الصلح

يذكر أن قام المنتج نصر محروس بتحرير محضر للفنان بهاء سلطان يتهمه بالإساءة للسمعة، وهو ماعطل تسجيل أحد الأغاني التى أقرت بها المحكمة وهو ما أشعل الخلاف بينهما من جديد.


ومن المفارقة أن بهاء يواصل تسجيل أغاني ألبوم "سيجارة"، التي أقرت المحكمة بأن بها عيوب فنية، وصدر حكم بإعادة تسجيلها.


وقال سلطان في بيان صحفي، إنه انتهى من تسجيل أغنية "رامي الحمول"،  بستوديو المنتج نصر محروس، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تسجيل باقي الأغنيات وهم "ليالي طويلة"، و "وده حب ولا"، أول مارس المقبل.


وسبق وسجل سلطان أغنية "أنا الغلطان"، وهي أولى أغاني "سيجارة"، التي سيعاد تسجيلها، مؤكدًا أنه لم يتصالح مع المنتج حتى الآن، ولكن ذلك التسجيل تنفيذًا لحكم المحكمة.


وكان  قد علق بهاء  على ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن صلح بينه وبين المُنتج نصر محروس، قال "بداية لم أسع يومًا لخلاف مع أحد.. لا المُنتج نصر محروس ولا غيره، لكن إيمانًا مني بحق الجماهير في المعرفة فإن ما حدث يوم الإثنين الماضي 19 يناير 2021، هو أني ذهبت لتسجيل أول أغنية ضمن أربع أغاني التي شابها عيب هندسي لا علاقة لي به؛ ولأنني سبق وسجلتهم تعاونًا مني في إخراجها بصورة مرضية طلبت من المحكمة أن تتيح إعادة تسجيلهم وبدأنا بـ"أنا الغلطان".

وأضاف سلطان أن الشركة طبقًا لحكم المحكمة يتبقى لها ثلاث أغنيات بخلاف التي تم تسجيلها، وهم "رامي الحمول "، "ده حب ولا"، "ليالي طويلة".

بينما أنهى سلطان تصريحاته حول التعاون الفترة المُقبلة مع فري ميوزك أو شركات آخرى، قائلا إن الحديث عن هذه الأمور في الوقت الحالي غير وارد، لأننا في الفترة الحالية نقوم بدراسة أكثر من عرض للبدء في تنفيذه المرحلة المُقبلة.

بهاء سلطان اسعاد يونس نصر محروس المنتج نصر محروس وآل محروس محروس

ترشيحاتنا

أشهر 5 سيارات هاتشباك لعام 2021 في الإمارات .. صور

بقدرات جبارة.. فيفو تطلق هواتف iQOO 9 في هذا الموعد

محافظة قنا: محور قوص نقادة يسهل حركة السياح إلينا من الأقصر |فيديو

برشلونة يسعى للتعاقد مع المغربي نجم أياكس الهولندي

12 مليون متخلف.. رد فعل أبوالليف على مغني "شيماء": يدمر ثقافة الدولة|شاهد

كارتيرون بعد رباعية المحلة: نتصدر المسابقة لحين انتهاء المنافسين من المؤجلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر أمني: ادعاءات محمود عزت بسوء المعاملة لصرف نظر المحكمة عن جرائمه

انتبه.. مخاطر ارتداء الجورب أثناء النوم في الشتاء

وفاة الفنانة سماح الإسكندرانية صاحبة أغنية “اقروا الفاتحة لأبو العباس”

صدمة لـ موسيماني.. قرار عاجل من مدرب المغرب بشأن بدر بانون

نجم الأهلي حزين.. سر غضب مؤمن زكريا |فيديو

البنك المركزي: 8.5 تريليون جنيه حجم المركز المالي للبنوك في سبتمبر 2021

شهيد الشهامة.. عاتب مسجل على معاكسة صديقته بألفاظ بذيئة فمزقه أمامها

الاتحاد السكندري يعلن عن أول صفقة شتوية من الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقوق الإنسان أولاً.. 7 سنوات من الأمن في عهد الرئيس السيسي

ريهام أيمن تشارك الجمهور صور لها مع زوجها من باريس

مصر تبني جمهوريتها الجديدة.. تنفيذ مشروعات بقيمة 6.2 تريليون جنيه

بحضور تامر حبيب وعمرو يوسف.. عمرو دياب مع محمد حماقى يحتفلان بالكريسماس

فيديو

حركة بناء مش حساب.. السيسي يوجه بتقنين المصانع غير المرخصة بدلا من القبض على أصحابها

فيديوجراف.. أجمل منها.. عروس تمنع صديقتها من حضور زفافها

فيديو جراف.. من هي "شاتو جاركو" أول مسلمة محجبة تفوز بملكة جمال نيجيريا

بعد "الهشك بشك".. صراع جديد بين روبي وساندي

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ