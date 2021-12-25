محافظة قنا: محور قوص نقادة يسهل حركة السياح إلينا من الأقصر |فيديو

قال الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا إن افتتاحات الرئيس السيسي للمشروعات تؤثر كثيراً على حياة أهل الصعيد ومهمة مثل مجمع قنا الصناعي وتحقق التكامل الصناعي وفرص عمل للشباب.

وأشاد نائب المحافظ بافتتاح محور قوص نقادة في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON قائلاً : "هذا المحور يمثل طفرة تنموية لأنه يربط الصحراوي الشرقي بالغربي بمساحة 19 كلم ويمر على عدد من المدن والقرى، إضافة إلى حماية المواطنين الذين كانوا يستخدمون المعديات للمرور".

السياحة

ولفت حازم عمر إلى تأثير المحور على حركة السياحة القادمة من الأقصر وقنا قائلاً : " يسهل من حركة السياح للمحافظة من الأقصر ويربط بين الطريق الصحراوي المؤدي للبحر الأحمر من الناحية الشرقية وبالتالي حركة السياحة القادمة من هناك".



وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتي ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد" في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.

