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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحكم في دعوى الخطيب ضد رئيس الزمالك .. اليوم

محمود الخطيب
محمود الخطيب

تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم الأحد، الحكم في دعوى رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، ضد رئيس نادى الزمالك والتي يتهمه فيها بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت أوراق الدعوى، التى حملت رقم 1451 سنة 21، أن رئيس نادى الزمالك قام بسب وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس النادي خلال مقطعي فيديو نشرهما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتاريخ 7 يناير 2019 و9 يناير 2019، تضمنا إساءات إلى نادي الأهلي ومجلس إدارته.

محكمة القاهرة الاقتصادية دعوى رئيس النادي الأهلي رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب السب والقذف

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