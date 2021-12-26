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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رضوان عن عرض مسلسل موضوع عائلي على منصة الكترونية: اتفاجأت بالجمهور

محمد رضوان
محمد رضوان

علق الفنان محمد رضوان على عرض مسلسل موضوع عائلي على منصة الكترونية وذلك خلال حلوله ضيفا على موقع صدى البلد.

وقال "رضوان": لم اكن اتوقع ان يشاهد العمل قطاع كبير من الجمهور مثلما حدث، فوجدت الناس في الشارع توقفني وتهنأني على المسلسل، وهذه المنصات اتاحت للجمهور ان يشاهد الحلقات كاملة ويستمتع بالعمل بعيدا عن الاعلانات".


وكان قد الفنان محمد رضوان كواليس عرض مسلسل موضوع عائلي عليه والأسباب التي حمسته له.

وقال خلال حلوله ضيفا على موقع صدى البلد:" تواصل معي المخرج أحمد الجندي وتقابلنا، وتحدثنا سويا كأننا نعرف بعضنا منذ فترة زمنية طويلة على الرغم من أنها المرة الأولى التي أقابله فيها وتحدثنا عن الكوميديا خصوصا أنها حقل شائك ملئ بالألغام ووجدت ان لديه خطة وفكر رائع خاصة بالمسلسل".

محمد رضوان: الكوميديا حقل ألغام.. وهكذا انضميت لأسرة موضوع عائلي| خاص

محمد رضوان: لمست ردود الفعل على شخصيتي بمسلسل موضوع عائلي من موقع التصوير

وأضاف:" قرأت السكربت وأعجبني جدا وتحدثنا سويا عن تفاصيل الشخصية والممتع أننا قمنا بعمل بروفات في لوكيش المنزل قبل التصوير وهذا ماجعل كيميا بين فريق المسلسل، وخصوصا علاقتي بسما إبراهيم التي تجسد شخصية زوجتي بالعمل".

عبر الفنان محمد رضوان عن سعادته بردود الفعل الكبيرة عن شخصيته رمضان حريقة التي يجسدها بمسلسل موضوع عائلي.

وقال خلال حلوله ضيقا على موقع صدى البلد": كنت متحمس جدا للشخصية من البداية وردود الفعل ظهرت لي في لوكيشن التصوير من خلال طاقم العمل الذي كان متواجد معنا وهذا اعطاني طاقة لاخرج افضل مالدي، والمخرج احمد الجندي ساعدني للوقوف على كل ماله علاقة بالشخصية.

وكان قد أكد الفنان محمد رضوان  في تصريحات خاصة لـ صدى البلد عن تحضيرهم لجزء ثان من مسلسل موضوع عائلي بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول.

وحل الفنان محمد رضوان ضيفا على موقع صدى البلد للإحتفال بنجاح شخصيته بمسلسل موضوع عائلي الذي يقوم ببطولته الفنان ماجد الكدواني.

وتحدث "رضوان" خلال الندوة عن كواليس تحضيرة لشخصية رمضان والصعوبات التي واجهته كما حكى لنا عن فترة تواجدة بالمسرح، وكواليس أعمالة الجديدة، وهل سيكون هناك جزء ثان من مسلسل موضوع عائلي أم لا.

وجاءت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل موضوع عائلي  مليئة بالأحداث حيث تمكن إبراهيم ( ماجد الكدواني ) من أن يقوم بمصارحة ابنته ، وتقبلت اعتذاره .

فيما حاول خال سارة ( محمد شاهين ) النصب عليها بعد تزويره توكيل من والده ، الا أنها نجحت في الطعن علي صحة هذا التوكيل ، ثم قامت بعقد مصالحة معه حتي يتمكن من تسديد ديونه.

أما إبراهيم ( ماجد الكدواني ) فقد بدأ الشك يتسرب إليه بأن قد انجب طفل آخر من صديقته المصرية  ( شيرين رضا ) التي كانت تعيش في اليونان ، وهو ما انتهت عليه الحلقات .

وكان قد أهدى أحمد الجندي مخرج مسلسل موضوع عائلي العمل الى والده الفنان الراحل، وذلك من خلال تتر نهاية الحلقة الأخيرة .

وكتب أحمد الجندي : " إلى أكثر أنسان كنت أتمنى ان يشاهد هذا العمل " .

وصاحب تلك الجملة صورة جمعت بين المخرج أحمد الجندي فى طفولته ووالده الفنان محمود الجندي .

وكان تصدرمسلسل موضوع عائلي من إخراج أحمد الجندي  قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في دولة الامارات عبر منصة شاهد vip .

حيث تمكن العمل من أن يحتل المركز الأول  في القائمة التي تضم أكثر 10 أعمال مشاهدة فى دولة الإمارات وجاء فى المرتبة الثانية مسلسل من بعدى الطوفان وفى المركز الثالث مسلسل الحفرة.

وكانت طرحت منصة شاهد vip أولى حلقات مسلسل موضوع عائلي، والذى تعد أولى بطولات الفنان ماجد الكدوانى فى مجال الدراما التليفزيونية ، ومن إخراج أحمد الجندي.

 

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