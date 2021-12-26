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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ذكرى وفاة الشيخ مصطفى إسماعيل.. قرأ القرآن بأكثر من 19 مقاماً

الشيخ مصطفى إسماعيل
الشيخ مصطفى إسماعيل

تحل علينا اليوم الموافق 26 ديسمبر، ذكرى وفاة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، أبرز شيوخ التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، الذي أتقن المقامات وقرأ القرآن بأكثر من 19 مقاماً بفروعها وبصوت عذب وأداء قوي.. وفيما يلي أهم المعلومات عن القاريء الشيخ مصطفى إسماعيل.

ولد الشيخ مصطفى إسماعيل في 17 يونيو عام 1905م، بقرية ميت غزال، مركز السَّنطة، محافظة الغربية، وأتمَّ حفظ القرآن الكريم في كُتَّاب القرية قبل أن يتجاوز الثانية عشرة من عمره، ثم التحق بالمعهد الأحمدي في طنطا؛ ليتلقَّى علوم التجويد والقراءات.

وتميَّز الشيخ مصطفى اسماعيل منذ صغره بأداء فذًّ في تلاوة كتاب الله عز وجل، وبراعة مُنقطعة النظير في التَّنقُّل بين أنغامها وألوانها، وحسنِ تعبيرٍ عن معاني آياتها وكلماتها بصوته وأدائه، ووقفِه وابتدائه، وتمكُّنه في تجويد وقراءات القرآن الكريم.

ذاعت شهرة الشيخ في محافظته والمحافظات المجاورة لها في بداياته، ثم انتقل إلى القاهرة، فزادت شهرته، وازدانت بصوته محافلُها ومناسباتُها.


وفي محفلٍ تَغَيَّبَ عنه الشيخ عبد الفتاح الشِّعشاعي لظروف طارئة كان لحسن تلاوة الشيخ مصطفى إسماعيل بالغ الأثر في تعرُّف جمهور جديد عليه، وذيوع صيته، وتعلق قلوب مُستمعي القرآن الكريم بصوته الشجي العذب.

وبعد سماع الملك فاروق تلاوته وإعجابه بها؛ أمر بتعيينه قارئًا لقصر مصر الملكي، رغم عدم اعتماد إذاعة القرآن الكريم له في ذلك الوقت.

وارتحل فى بداية الأربعينيات إلى القاهرة ليطرق باب الشهرة، وبدأت نجاحاته تعلو وتزداد فى سماء المقرئين فأصبح له مكانة وشعبية كبرى بين المصريين، ممتدا لهذا النجاح إلى جماهير الامة الإسلامية والعربية، حيث ارتفع صوته عبر الإذاعة المصرية يطرق أسماع المسلمين.


وأصبح قارئ الجامع الأزهر لمدة ثلاثين عاما منذ 1947 وحتى وفاته، مسجلا بصوته القرآن الكريم كاملا مرتلا، تاركا وراءه العديد من التسجيلات المجودة.

وفي عام 1945م انطلق صوت الشيخ مصطفى إسماعيل؛ صادحًا بآيات الكتاب العزيز عبر موجات إذاعة القرآن الكريم، وتعلقت بصوته الآذانُ والقلوب، وطارت شهرته في آفاق مصر والعالم.

وقد جاب الشيخ كثيرًا من دول العالم؛ قارئًا لآيات القرآن الكريم، ومُحْيِيًا ليالي رمضان، وسط احتفاءٍ وتقدير كبيرين على المستوى الشعبي والرسمي في شتى الدول التي زارها، والتي من بينها دولة فلسطين، التي قرأ بحرمها القدسي الشريف «المسجد الأقصى» تلاوته المشهورة في ذكرى الإسراء والمعراج عام 1960م، كما حصل على العديد من الأوسمة داخل مصر وخارجها.

وبعد صحبةٍ صادقةٍ لتلاوة آيات القرآن الكريم دامت إلى آخر أيام حياته؛ رحل الشيخ عن عالمنا في 26 من ديسمبر عام 1978م، ودُفن في قريته ميت غزال، بمركز السنطة، محافظة الغربية؛ تاركًا خلفه ثروة كبيرة من التِّلاوات القرآنية الرائعة والمُتقنة.

ذكرى وفاة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل الشيخ مصطفى إسماعيل التجويد والقراءات اذاعة القران الكريم الملك فاروق قارئ الجامع الأزهر

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ذكرى وفاة الشيخ مصطفى إسماعيل.. قرأ القرآن بأكثر من 19 مقاماً

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