وفاة كبير أساقفة جنوب أفريقيا الحائز على جائزة نوبل للسلام

توفى كبير أساقفة جنوب أفريقيا، ديزموند إمبيلو توتو، اليوم الأحد، عن مر يناهز 90 عاما في مدينة كيب تاون.

وأصدر رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، بيانا أعرب فيه عن حزنه العميق لوفاة توتو الحائز على جائزة نوبل للسلام.

وقالت رئاسة جنوب أفريقيا في بيان "يعرب الرئيس رامافوزا عن تعازيه القلبية للسيدة ليا توتو وعائلته، ومجلس إدارة وموظفي مؤسسة ديزموند وليا توتو ليجاسي، ومجموعة الحكماء والحائزين على جائزة نوبل، والأصدقاء والرفاق والمنتسبين على الصعيدين الوطني والعالمي للزعيم الروحي الأيقوني، والناشط المناهض للفصل العنصري".

وأضاف رامافوزا أن "وفاة رئيس الأساقفة الفخري ديزموند توتو هو فصل آخر من الحزن في وداع أمتنا لجيل المتميزين من جنوب إفريقيا الذين تركوا لنا جنوب إفريقيا المحررة".

وكانوق توتو صوت السود في جنوب إفريقيا في النضال ضد النظام العنصري الأبيض الذي أطاحت به الديمقراطية منذ حوالى 30 عامًا، ولم يتحدث علنًا كثيرا في السنوات الماضية، حيث عاني من سرطان البروستات منذ أكثر من عشرين عاما، وأدخل الى المستشفى مؤخرًا بسبب إصابته بالتهاب.

وكان الأسقف الراحل مدافعًا دؤوبًا عن حقوق الإنسان ومقرب من الزعيم "نيلسون مانديلا"، أول رئيس أسود لجنوب إفريقيا، وحصل على جائزة نوبل عام 1984 تكريما لالتزامه ضد الفصل العنصري الذي ألغي عام 1994.