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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دعوا الخلق للخالق..

الأردن.. ديانا كرزون تعلق على اعتزال أدهم نابلسي | ماذا قالت ؟

ديانا كرزون
ديانا كرزون

علقت المطربة الأردنية ديانا كرزون على قرار اعتزال المطرب الأردنى آدهم نابلسى والذى اثار حالة من الجدل الواسع بسبب تصريحاته. 

 

وقالت ديانا كرزون فى لقاء لها ببرنامج “et بالعربى" : لا أحب الدخول فى الأمور الشخصية لأى فنان وأحب أن أحتفظ برأيى فى هذا الأمر. 

 

وأضافت ديانا كرزون : كل ما يمكن أن اقوله أن آدهم نابلسى من المطربين المحترمين والذين يتمتعون بصوت قوى وجذاب وله كل الاحترام فيما قرره وأتمنى له كل التوفيق بخطواته المقبلة وأقول لمن هاجمهوه “دعوا الخلق للخالق”. 

 

اعتزال أدهم نابلسي 

أثار الفنان الأردني المعتزل حديثا أدهم نابلسي حالة من الجدل الواسع بسبب ما أعلنه عن حرمانية الفن وأن اعتزاله الغناء جاء من أجل إرضاء رب العالمين وهو الأمر الذى يعيد للاذهان عددا من النجوم الذين انتهجوا نفس نهج أدهم نابلسي منهم حلا شيحة والكويتية سعاد سليمان.

 

قرر أدهم نابلسي ان يعلن عن اعتزاله الغناء عبر صفحته على موقع اليوتيوب.

 

وقال: “خبر سعيد جدًا بالنسبة لي، كل شخص فينا عنده أهداف بحياته، دائمًا يسعى ليحققها، لكن هل سألت نفسك لما توصل لهدفك شو راح تعمل بعد ذلك”.

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وأضاف: "الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة، يمكن أنا وكثير من الناس غافلين عنه، هو أن وجودنا في الحياة لنرضي رب العالمين، ونكون مثل ما ربنا أمر".

 

وتابع: “بالنسبة لي الهدف اللي كنت ماشي فيه والحلم اللي كنت ناوي أحققه، ما يرضي رب العالمين، وأغلب المقربين مني عارفين إن هييجي يوم وأعتزل، فالحمد لله بفضل الله، اعتزلت الغناء نهائيًا”.

 

واختتم أدهم نابلسي: “بشكركم على الدعم المستمر، بتمنى أن هذا الدعم يستمر، لأن هذه ليست النهاية، مش هختفي بل بالعكس هتشوفوني أكثر فتتعرفوا عليّا على الطبيعة”. 

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