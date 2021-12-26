الزراعة توضح أهمية التنمية الزراعية بمحافظات الصعيد

قال محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن الدولة المصرية أولت القطاع الزراعي اهتماما بالغا خلال الفترة الماضية، لكونه أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية في الدولة المصرية.

وأضاف “محمد القرش” خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن القطاع الزراعي يوفر خُمس الصادرات السلعية، منوها بأن ربع القوى العاملة في مصر تعمل في القطاع الزراعي.

ونوه بأن 15% من إجمالي الدخل القومي لمصر من قطاع الزراعة، مشددا على أن المجتمع يتأثر بالقطاع الزراعي بشكل كبير، حيث يتأثر به أكثر من 50% من الشعب المصري.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تهدف إلى توفير الأمن الغذائي للشعب المصري، ولذلك تقوم الدولة بتوفير كافة الوسائل الخاصة بالتنمية الزراعية.

ولفت إلى أن القيادة السياسية لم تهتم بتطوير الاراضي الزراعية فقط بل اهتمت ايضا بتوفير أهالي الصعيد والعاملين بالقطاع الزراعي من خلال مبادرة حياة كريمة.

وأكد على أن الأراضى الزراعية المتواجدة منذ زمن لا يمكن تعويضها، ولكن الدولة تسعى إلى زيادة الفرص التصديرية و الإنتاجية لتلبية احتياجات المواطن المصري.

وأشاد بالقيادة السياسية وما اتخذته من قرارات صائبة وجريئة خلال الفترة الحالية، متابعا: "مفيش حد قدر ياخد قرارات جرئية للتوسع في مساحات الأرض الزراعية مثل القيادة السياسية الحالية".