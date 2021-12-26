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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وسط أجواء كرنفالية.. بابا نويل يفاجئ أطفال السرطان بالهدايا والألعاب

صدى البلد

في لفتة تعكس مدى حرص إدارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالصعيد، على دعم مرضاها معنويًا، شهدت المستشفى أجواء كرنفالية ضخمة،  احتفالًا بحلول العام الجديد.

 

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فاجأ بابا نويل المرضى  الصغار الذين يتلقون العلاج الكيميائي بصالات الانتظار، وكذا الذين يتلقون العلاج الإشعاعي بالغرف، مرتديًا زي سانتا كلوز، حاملًا معه  هدايا الكريسماس، في محاولة لإدخال السعادة والسرور على الأطفال،  تزامنًا مع احتفالات الكريسماس.

أجواء البهجة التي رسمها "بابا نويل" بظهوره المفاجئ أمام الأطفال، أضفت الفرحة على وجوه الصغار الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع بابا نويل.


وقال محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن إدارة مستشفى الأورمان انطلاقًا من إدراكها لرسالتها السامية في تخفيف الشعور بالألم عن المرضى،  ومساعدتهم في الدعم المعنوي خلال رحلتهم العلاجية داخل أروقة المستشفى، فنحاول استغلال كافة المناسبات بل وصنع مناسبات جديدة، لإضفاء روح السعادة لدى المرضى تمكنهم من زيادة روح التحدي في محاربة المرض.

وأضاف المدير التنفيذي للمؤسسة، أن الأطفال يستحقون السعادة والفرح خلال استقبال العام الجديد، مشيرًا إلى استمرار الاحتفال بالكريسماس ودعم الأطفال بكل مايلزمهم حتى لايفقدون دفء الأسرة والحياة الهادئة التي كانوا يجدونها بمنازلهم قبل دخول المستشفى.

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الأورمان السرطان الأقصر مستشفي احتفالات الكريسماس العام الجديد احتفالات الكريسماس هدايا الكريسماس

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