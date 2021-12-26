لتيسير الحركة المرورية.. رفع 333 حالة إشغال طريق مخالف في البحيرة

حملات رفع الإشغالات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على إستمرار الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية لمتابعة تطبيق التراخيص والإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق وتسيير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية

وفي نفس السياق أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن الآتي :-



- رفع ٣٣٣ حالة إشغال طريق مخالفة تنوعت ما بين ثابت ومتحرك بنطاق الشوارع والميادين عبارة عن ( ١٨١ حالة بدمنهور - ٣٢ حالة بوادي النطرون - ٣٠ حالة برشيد - ٦٠ حالة بابوحمص - ٣٠ حالة بالدلنجات)



- تحرير ١١ محضر لعدم ارتداء الكمامة بكوم حمادة