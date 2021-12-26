أصيب بكورونا قبل تلقي الجرعة الثانية للقاح.. الصحة توضح ماذا يفعل| فيديو

قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات، أن أي مواطن يمكنه تحديد موعد جديد للجرعة الثانية إذا أصيب الشخص بكورونا أو أي أعراض شبيهة أو حدث له ظرف صحي آخر بين الجرعتين، دون الذهاب لتلقيها في الموعد المحدد وذلك بالاتصال بالخط الساخن 15335، لتحديد الموعد الجديد.

وأشارمستشار وزير الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات، إلى أن الاتصال بالخط الساخن لطلب تأجيل الجرعة الثانية لظروف الإصابة بكورونا، سيعيد تحديد موعد جديد للجرعة الثانية خلال 45 يومًا، 14 يومًا للشفاء، وشهر بعد التعافي.



وأوضح أنه بمجرد حصول الشخص على موعد جديد للجرعة الثانية يمكنه الذهاب للمركز لتلقي الجرعة خلال 7 أيام من تلقي الرسالة، أما الجرعة الأولى فيتاح فترة سماح بـ3 أيام لذهاب المواطن وفقًا للتاريخ المدون بالرسالة.

وأوضح مستشار تكنولوجيا المعلومات بالصحة، أن السيستم الخاص بموقع طلب تلقي اللقاح يرسل رسالة نصية للمواطن بموعد الجرعة بإتاحة 3 أيام تأخير، وإذا جاءت الرسالة بيوم معين يظل اسم المواطن على سيستم المركز الطبي المحدد 3 أيام، ولهذا متاح أن يذهب الشخص لتلقي اللقاح خلال هذه الأيام.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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