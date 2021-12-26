نظرة شاملة عن جيب جلاديتور موديل 2022 بالسوق القطري .. صور

تمتلك النسخة جيب جلاديتور موديل 2022 مواصفات خاصة بين عائلة JEEP المميزة، حيث تتمتع تلك النسخة باطلالة خارجية رباعي الابواب مع صندوق خلفي يجعلها تتنافس وسط فئة البيك اب الشهيرة، إلى جانب القدرات الفنية والتقنية التي تتمتع بها تلك السيارة.

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري نظرة شاملة عن جيب جلاديتور موديل 2022 داخل السوق القطري.

التصميم الخارجي للسيارة جيب جلاديتور موديل 2022

جاءت السيارة جيب جلاديتور موديل 2022 بنسبة طول كلي بلغت 5539 متر، وبعرض يبلغ 1875 متر، و 1857 متر للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3487 متر، مدعومة بجنوط معدنية قوية ذات اطارات من نقشات بارزة وغائرة، والتي تمنحها افضلية السير على بعض الطرق الوعرة.

وحصلت السيارة جيب جلاديتور موديل 2022 على مقدمة من مصابيح دائرية، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم الامامي والذي جاء بتصميم بارز نوعًا ما، بالاضافة إلى اشارات جانبية اعلى الرفارف الامامية، وشبكة هوائية متعددة الفتحات الهوائية، بالاضافة إلى زجاج كهربائي للاربعة ابواب و قفل مركزي، ومرايات جانبية كهربائية التحكم.

محرك السيارة جيب جلاديتور موديل 2022

زودت السيارة جيب جلاديتور موديل 2022 بمحرك سداسي الاسطوانات 6 سليندر سعة 3600 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 285 حصانا، وعزم اقصى للدوران 353 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية الاداء تعمل عبر تقنية الدفع الكلي للعجلات، بينما تقدر نسبة استهلاك السيارة من الوقود بـ 11.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

انظمة الحماية والامان للسيارة جيب جلاديتور موديل 2022

وتتمتع السيارة جيب جلاديتور موديل 2022 بمنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، مع فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، مع حساسات حركة لدعم قائد المركبة بالاضافة إلى كاميرا خلفية، وانذار مانع للسرقة، وخاصية دعم الفرامل BA، إلى جانب نظام المساعدة على خوض المرتفعات والتلال، و برنامج متابعة ضغط الاطارات.

أسعار السيارة جيب جلاديتور موديل 2022 في قطر

وتقدم السيارة جيب جلاديتور موديل 2022 داخل السوق القطري عبر فئة واحدة من التجهيزات وبقيمة سعرية قدرها 279 الف ريال.