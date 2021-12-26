ما هي طريقة الاغتسال الصحيحة ؟ .. مستشار المفتي يجيب

ما هي طريقة الاغتسال الصحيحة؟ .. سؤال ورد إلى مستشار مفتي الجمهورية الدكتور مجدي عاشور من خلال برنامج دقيقة فقهية المذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم.

طريقة الاغتسال الصحيحة

وقال الدكتور مجدي عاشور في إجابته على السائل: “المختار للفتوى أن الغُسْل يتحقق بالنية وتعميم جميع البدن والشعر بالماء، وهناك طريقة الكمال تحصل بذلك أيضًا مع مراعاة سنن الغسل وآدابه”.

واستدل بما جاء في «الصحيحين» عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنها قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ. ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ. ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ. ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعرِ. حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ -الحفنة ملء اليد-، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ. ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ)). وفي رواية : ((ثم يخلل بيديه شعرَه حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات)).

هل يجوز الصيام قبل الاغتسال من الجنابة؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “هل يجوز الصيام قبل الاغتسال من الجنابة؟”

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال: “هل يجوز الصيام قبل الاغتسال من الجنابة؟”، قائلا إن صيام الجنب صحيح ولا شيء فيه.

وأضاف أمين الفتوى: “يجب أن نفرق بين الصلاة والصيام، حيث إن الصلاة تحتاج إلى طهارة سواء كانت بالاغتسال من الحدث الأكبر كالجنابة أو التطهر من الحدث الأصغر”.

وتابع أمين الفتوى: “أما الصيام فطالما وقعت الجنابة قبل الفجر فالصيام جائز لأن الاغتسال شرط لصحة الصلاة وليس شرطا لصحة الصيام”.

هل يجوز الصيام بدون اغتسال من الجنابة

الاستيقاظ على جنابة لا يفسد الصوم بل يكون صحيحا، ولكن ينبغي المسارعة بالغسل حتى يتسنى للمسلم الصلاة في أوقاتها دون تأخير.

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن تأخير الغسل من الجنابة أو الحيض إلى بعد طلوع الفجر لا يبطل الصوم، لما روي عن عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، وَيَصُومُ" أخرجه البخاري في "صحيحه".

فبناءً على ذلك فالجنابة لا تفسد الصوم، ولكن على المسلم أن يبادر إلى الاغتسال حتى يصلي الصلوات المفروضة ولا يؤخرها عن وقتها المشروع لكل صلاة.