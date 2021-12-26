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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رشاد عبده: ارتفاع معدلات التضخم في العالم يقلل المعروض من الغذاء.. فيديو

صدى البلد يحاور الدكتور
صدى البلد يحاور الدكتور رشاد عبده

حل  الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي و رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، ضيفاً على موقع “صدى البلد”، في ندوة لمحاورته في أهم القضايا الاقتصادية التي تشهدها البلاد والعالم في الفترة الحالية.

وحول تأثير التغيرات المناخية على معدلات التضخم في العالم وعلاقته بالمعروض من المواد الغذائية، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: إن هناك قاعدة مصرفية تقول إن سعر الفائدة في البنوك – دائن ومدين- تكون أعلى من معدلات التضخم وبم أن التضخم مرتفع فسعر الفائدة سيرتفع أيضا، وبذلك يقترض المستثمر من البنوك بفائدة مرتفعة ترفع تكلفة إنتاجه ما يجعله يبيع منتجة بأسعار مرتفعة، أو يتخلى عن المشروع بسبب قلة الربح ، فتقل فرص العمل و ترتفع البطالة ما يؤدي إلى مزيد من التضخم في الأسواق .
 

و أضاف الدكتور رشاد عبده، أن الحكومة عندما تقترض بأسعار مرتفعة تزداد معدلات التضخم أيضا ما يؤدي إلى قلة الإنتاج وارتفاع الأسعار وانخفاض قدرة الدولة على التصدير وانخفاض الاحتياطي النقدي وعليه تقل امكانيات الدولة لتلبية احتياجات الشعب من السلع الغذائية والأساسية.

كما أكد الدكتور رشاد عبده، أهمية التزام الدول الكبرى بتمويل الدول النامية لمواجهة التغيرات المناخية، و الاعمال بمبدأ "الملوث يدفع" الذي اطلق في مؤتمر خاص بالمناخ منذ 20عاما بمعنى أن الدولة المتسببة في التلوث يجب أن تدفع ثمن اصلاح البيئة لأن ملوثاتها تجور على دول أخري خاصة أمريكا والصين حيث يسيطرون على كمية كبيرة من التلوث بمفردهم.
 

ولفت رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية  إلى أن الخلل البيئي يأثر على المعروض من المواد الغذائية ومستوى التنمية في العالم بسبب ارتفاع الأسعار .

رشاد عبده المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية القضايا الاقتصادية السلع الغذائية المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية

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